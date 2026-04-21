Tormenta de fin de temporada afecta el sur de California

Una tormenta de fin de temporada afecta desde este martes el sur de California con chubascos y descenso de temperatura, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Los meteorólogos prevén que la tormenta descargue lluvias más intensas en el condado de San Luis Obispo y se debilite conforme avance hacia el sur del estado, rumbo al condado de Ventura y, eventualmente, al condado de Los Ángeles.

Good morning!!!



Here are the current 24 hour rainfall totals for #SoCal.



Expect light to locally moderate rain to continue to spread south and east through the morning. #CAwx pic.twitter.com/yPOJLSNcQg — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) April 21, 2026

Según los pronósticos del NWS, en el área metropolitana de Los Ángeles se puede registrar aproximadamente un tercio de pulgada de agua pluvial.

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Las lluvias están presentes desde la mañana de este martes en algunas zonas del sur de California, pero se espera que sean un poco más intensas durante la tarde y la noche.

En la mayor parte de la región se tiene una probabilidad de precipitaciones de entre el 60% y el 70%, con una acumulación máxima de un cuarto de pulgada.

“Se esperan lluvias ligeras a moderadas que continuarán extendiéndose hacia el sur y el este durante la mañana“, informó el NWS en las redes sociales.

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Se esperan lluvias ligeras a moderadas que continuarán extendiéndose hacia el sur y el este durante la mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional mencionó que las condiciones de temperaturas más frescas se mantendrán hasta este miércoles.

Los especialistas dijeron que la tormenta también impacta la región con periodos de vientos más intensos y racheados, provenientes del suroeste, que afectarán la zona de Antelope Valley y las montañas de San Gabriel.

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Después de este sistema de tormentas, el NWS dijo que otro fenómeno meteorológico podría presentarse el fin de semana con más precipitaciones.

Por el momento, se pronostica entre un 30% y un 50% la probabilidad de chubascos ligeros para el fin de semana, sobre todo en las estribaciones de las montañas.

La actividad climática de finales de la temporada de lluvias en el sur de California, que termina el 30 de abril, se mantendría activa con la llegada de otra tormenta, más débil, para principios de la próxima temporada.

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