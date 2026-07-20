Peligrosa ola de calor impacta en el sur de California

Una larga y peligrosa ola de calor se pronostica para esta semana en el sur de California, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

De acuerdo con los meteorólogos del NWS, se tiene alrededor de un 80% de probabilidad de que las temperaturas máximas puedan situarse entre 85°F y 105°F (29.4°C y 40.5°C) en las zonas del interior a partir de este miércoles 22 de julio.

Here's a peek at forecast high temperatures into early next week. Warming trend towards the end of this week brings high temperatures about 10 degrees above normal. This paired with mild overnight temperatures brings moderate to major HeatRisk by Friday. pic.twitter.com/0mbPUVydhs — NWS San Diego (@NWSSanDiego) July 21, 2026

Según el NWS, las condiciones de altas temperaturas diurnas en el sur de California podrían prolongarse hasta el lunes 27 de julio.

Sigue leyendo: Alerta vigente en el sur de California por el día más caluroso de la semana

En ciertas zonas de la región, los registros en los termómetros podrían alcanzar niveles cercanos a los 110°F (43.3°C).

El NWS emitió al mediodía de este lunes una alerta de calor extremo, vigente desde las 8:00 p.m. del miércoles hasta las 8:00 p.m. del lunes 27 de julio.

Se tiene previsto que el aumento en las temperaturas comience este miércoles, y que el calor extremo se prolongue durante el fin de semana.

Sigue leyendo: Calor extremo afecta al sur de California con temperaturas superiores a 100°F

“Existe un alto riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor para las personas vulnerables, incluidos los niños pequeños, los ancianos, quienes no tienen aire acondicionado y quienes realizan actividades al aire libre”, agregó el NWS.

Debido al intenso calor que se pronostica para esta semana, se eleva también el peligro de que puedan estallar incendios de vegetación en terrenos de maleza seca.

Se mantiene vigente un aviso de fuerte oleaje y peligrosas corrientes de resaca a lo largo de las costas del sur de California, debido a los efectos de la tormenta tropical Elida, fenómeno meteorológico que avanza frente a las costas de Baja California, México.

Sigue leyendo: Bomberos del sur de California, en alerta ante ola de calor

Los especialistas mencionaron que la tormenta tropical, a pesar de que se espera que no toque tierra, pueda generar olas de hasta ocho pies (2.4 metros) en las costas del sur de California.

Los niveles de humedad relativa pueden incrementarse durante la semana, por lo que se esperan noches cálidas en las estribaciones y en los valles del interior, con temperaturas cercanas a los 70°F (21°C).

Sigue leyendo:

· Alerta de calor extremo vigente en el sur de California

· NWS advierte sobre fuerte oleaje en el sur de California

· Peligro de incendios de vegetación en el sur de California por intensos vientos