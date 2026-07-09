Bomberos del sur de California, en alerta ante ola de calor

Los bomberos del sur de California se encuentran en alerta máxima ante la peligrosa ola de calor que azota el sur de California.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) extendió el aviso de temperaturas extremas en la mayor parte de la región al menos hasta el martes 14 de julio, en el punto álgido de la ola de calor veraniega.

??Warm temperatures are here to stay!!?



Heat Advisories are in effect today into next Tuesday for many areas away from the coast, followed by a widespread Extreme Heat Watch for Tuesday through Thursday next week (July 14-16). #LAheat #LAheatwave #CAwx pic.twitter.com/24PANCpGJF — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) July 8, 2026

El intenso calor, sumado a la baja humedad, obligó a los bomberos del sur de California a mantenerse en alerta máxima ante la posibilidad de incendios forestales.

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Esta semana, los servicios de emergencia ya han combatido varios incendios de vegetación.

La mañana de este miércoles, estalló un incendio cerca del Freeway 5 en el área de Sylmar, conflagración que casi paralizó el tráfico, reduciendo los carriles hasta que los bomberos pudieron controlar las llamas.

Este martes, en el condado de Riverside, el incendio Volcano obligó a llevar a cabo evacuaciones después de que se extendiera por 200 acres.

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Los bomberos tuvieron que combatir otros dos pequeños incendios que estallaron cerca de la cuenca de Sepúlveda, presuntamente ocasionados por la caída de cables de electricidad.

Debido al alto riesgo de que puedan ocurrir incendios de vegetación, el condado de Los Ángeles desplegó personal adicional para responder oportunamente ante cualquier emergencia.

“Ambos equipos de intervención ya están desplegados en Santa Clarita“, informó el capitán del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD), Aaron Katon.

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“En esta época del año. Santa Clarita es una de nuestras zonas con mayor riesgo de incendios, por lo que ubicar los camiones allí tiene todo el sentido del mundo”, agregó.

A medida que puedan cambiar las condiciones del viento y aumente el riesgo en otras zonas, es posible que los funcionarios del condado necesiten más unidades de bomberos disponibles.

“Después de los incendios de Altadena y Pasadena, creo que últimamente todos estamos un poco más nerviosos, pero aun así creo que es bueno que salgamos a disfrutar del buen tiempo un rato”, expresó Justin Payne, residente de Pasadena, en una entrevista con la cadena KTLA.

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Payne fue uno de los cientos de residentes de Pasadena que aprovecharon las condiciones del clima para disfrutar de una de las 23 zonas de juego acuáticos disponibles en el condado.

“Me encanta que Pasadena ofrezca esto para las familias. Es bueno salir de casa. Ahora mismo son las vacaciones de verano. (Mi hijo) está un poco inquieto dentro de casa, así que es bueno salir para tomar un poco de sol”, añadió.

Ante la extensión de la alerta por calor extremo, los funcionarios recomendaron a los residentes limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor luz solar, así como extremar el cuidado de las personas más vulnerables, como los niños pequeños, los ancianos y las mascotas.

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El NWS extendió el aviso de calor extremo para algunas zonas del condado de Los Ángeles, vigente al menos hasta el martes 14 de julio:

Valle de Santa Clarita : del martes 7 de julio al martes 14 de julio.

: del martes 7 de julio al martes 14 de julio. Valle de San Fernando : del martes 7 de julio al martes 14 de julio.

: del martes 7 de julio al martes 14 de julio. Montañas de Santa Susana : del martes 7 de julio al martes 14 de julio.

: del martes 7 de julio al martes 14 de julio. Montañas de San Gabriel : del martes 7 de julio al martes 14 de julio.

: del martes 7 de julio al martes 14 de julio. Valle de San Gabriel : del martes 7 de julio al martes 14 de julio.

: del martes 7 de julio al martes 14 de julio. Montañas del noroeste del condado de Los Ángeles : del martes 7 de julio al martes 14 de julio.

: del martes 7 de julio al martes 14 de julio. Costa interior de Los Ángeles: del miércoles 8 de julio al martes 14 de julio.

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