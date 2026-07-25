Ola de calor en California dará un respiro, pero el calor volverá en pocos días

El sur de California continuará bajo la influencia de una intensa ola de calor, aunque los meteorólogos prevén un alivio temporal a partir del inicio de la próxima semana. Sin embargo, el respiro será breve, ya que los modelos climáticos anticipan un nuevo aumento de las temperaturas hacia la segunda mitad de la semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el calor alcanzará su punto máximo durante el fin de semana, con temperaturas de entre 90 y 100 grados Fahrenheit en los valles, mientras que el Valle del Antílope podría superar los 100 grados. En las zonas costeras, los registros oscilarán entre los 70 y 80 grados.

Las autoridades mantienen vigente un aviso por calor en gran parte de la región hasta la noche del lunes, debido al riesgo que representan las elevadas temperaturas, especialmente para adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

El calor aumenta el riesgo de incendios

Además del impacto en la salud, la persistencia de las altas temperaturas ha comenzado a secar la vegetación y favorecer la propagación de incendios forestales.

Según datos citados por Los Angeles Times, desde el inicio de la semana se han reportado 11 nuevos incendios en California, incluidos siniestros en los condados de Riverside y San Diego.

El ambiente cálido también ha impedido un enfriamiento adecuado durante la noche, lo que incrementa el riesgo de padecimientos relacionados con el calor.

Incluso, el aeropuerto de Santa Bárbara registró un récord de 95 grados Fahrenheit, superando la marca histórica para esa fecha establecida en 2016, de acuerdo con cifras preliminares del NWS.

Playas con fuerte oleaje y corrientes

Aunque el pronóstico indica que entre lunes y miércoles las temperaturas descenderán algunos grados, los especialistas advierten que el calor volverá a intensificarse poco después.

Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por corrientes de resaca y oleaje de entre 1 y 2 metros en playas de Los Ángeles, el condado de Ventura y parte de la costa central de California.

Los meteorólogos explican que las condiciones más peligrosas se presentarán en playas y puertos orientados hacia el sur y el suroeste, por lo que recomiendan extremar precauciones durante el fin de semana.

Aunque los científicos aún no pueden atribuir este episodio específico al cambio climático, diversos estudios coinciden en que el calentamiento global ha hecho que las olas de calor sean cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas en el oeste de Estados Unidos.

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