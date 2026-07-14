Ola de calor peligrosa: muchas ciudades de EE.UU. registrarán temperaturas récord durante la noche

Las temperaturas en Estados Unidos continuarán alcanzando cifras alarmantes, con más de 90 récords a punto de ser igualados o superados esta semana. Las temperaturas nocturnas se mantendrán inusualmente altas, lo que eleva el riesgo de problemas de salud.

Los expertos de salud advierten que las temperaturas nocturnas altas son especialmente peligrosas, ya que pueden dificultar la recuperación del cuerpo tras las altas temperaturas del día. Grupos como ancianos y aquellos con condiciones de salud preexistentes son los más afectados.

Científicos señalan que los efectos adversos del calor pueden manifestarse días después. Los aumentos sostenidos de temperatura corporal pueden llevar a complicaciones como el golpe de calor y aumentar la carga sobre el sistema cardiovascular.

Esta semana no habrá tregua

Según el Servicio Meteorológico Nacional, recoge Associated Press (AP), no se pronosticaba que las temperaturas bajaran de los 27 °C (80 °F) durante la noche en Fort Lauderdale, Florida; Miami; Tampa, Florida; Galveston, Texas; y Charleston, Carolina del Sur.

Durante los próximos días, en lugares del Medio Oeste y el Noreste conocidos por sus inviernos gélidos, las temperaturas nocturnas se mantendrán por encima de los 21 °C (70 °F), incluyendo Fargo, Dakota del Norte; International Falls, Minnesota; y Portland, Maine.

Peligro del calor nocturno

Especialistas como Kristie Ebi, científica especializada en salud pública y clima de la Universidad de Washington, afirman que si las temperaturas nocturnas no enfrían el cuerpo, los riesgos para la salud suelen manifestarse al día siguiente.

“La mortalidad comienza al segundo o tercer día” porque el cuerpo es incapaz de enfriarse, asevera.

Afectación a la salud mental

Las altas temperaturas nocturnas perjudican la salud mental y emocional principalmente porque deterioran el sueño, lo que aumenta irritabilidad, ansiedad, síntomas depresivos y reduce la capacidad de regulación emocional y cognitiva. En condiciones de calor extremo prolongado, también se observan más conductas agresivas, urgencias psiquiátricas y, en algunos estudios, un aumento en tasas de suicidio.

El núcleo del problema: el sueño interrumpido

Para entrar en sueño profundo, el cuerpo necesita bajar su temperatura interna. Cuando la noche no sale de ciertos valores (por ejemplo, más de ~21 °C), ese descenso es difícil y el cerebro se mantiene en estados de alerta.

Consecuencias directas:

Menor duración total del sueño y más despertares nocturnos.

Reducción del sueño profundo, clave para la recuperación física y emocional.

Al día siguiente: irritabilidad, menor concentración, agotamiento y sensación de “no haber descansado”.

Este patrón repetido debilita la capacidad de manejar el estrés y las emociones, facilitando la aparición o el empeoramiento de:

Ansiedad y crisis de angustia.

Síntomas depresivos y desánimo.

Burnout y fatiga emocional, especialmente en trabajos de alta demanda (salud, educación, servicios).

Impacto emocional y conductual

El calor nocturno actúa como un “segundo golpe” sobre la salud mental: aunque se logre dormir, el descanso es insuficiente, lo que altera el equilibrio emocional.

Efectos documentados:

Aumento de emociones negativas: irritabilidad, apatía, mal humor, confusión, estrés y desánimo.

Mayor dificultad para pensar con claridad y para afrontar problemas.

Incremento de la agresividad y, en algunos contextos, de conductas violentas y crímenes cuando las temperaturas son muy altas.

En poblaciones vulnerables (personas mayores, personas con trastornos mentales previos, migrantes, colectivos LGBTIQ+), el impacto puede ser más intenso debido a menor acceso a recursos de adaptación (aire acondicionado, vivienda adecuada, apoyo social).

Algunos estudios asocian temperaturas altas con:

Más visitas a urgencias psiquiátricas.

Mayor riesgo de autolesiones y suicidio.

Por qué las noches son especialmente críticas

Durante el día podemos usar estrategias para mitigar el calor (aire acondicionado, sombra, hidratación, evitar esfuerzo intenso). En la noche:

La exposición es prolongada y continua (varias horas seguidas).

Es el momento en que el cuerpo depende del descenso de temperatura para dormir; si no ocurre, el sueño se fragmenta sistemáticamente.

En ciudades como Caracas, con noches cálidas y húmedas, este efecto puede repetirse durante semanas o meses, generando un estrés crónico sobre la salud mental.

Qué puede ayudar

Medidas personales básicas:

Mantener la habitación lo más fresca posible: ventilación cruzada, cortinas/oscurantizantes, ventiladores; si es posible, uso de aire acondicionado en horarios nocturnos.

Hidratación adecuada durante el día, evitando alcohol y comidas muy pesadas por la noche.

Rutinas de relajación antes de dormir (respiración, música tranquila, evitar pantallas intensas).

Si el insomnio o la ansiedad persisten, consultar a un profesional de salud mental o medicina del sueño.

Estrategias para combatir el calor

Es fundamental tomar medidas preventivas, como la hidratación constante y estar en contacto con personas que puedan necesitar asistencia, especialmente aquellos que son más vulnerables al calor.

Para quienes carecen de aire acondicionado, se recomiendan alternativas efectivas como acudir a espacios públicos frescos, usar ventiladores y mantenerse hidratado para mitigar los efectos del calor extremo.

“Se agravan las consecuencias para la salud, sobre todo para las personas mayores y las comunidades vulnerables”, afirmó Marshall Shepherd, profesor de meteorología de la Universidad de Georgia.

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