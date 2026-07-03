Remedios naturales para aliviar el dolor de garganta: qué dice la evidencia

Con la llegada de los cambios de temporada, las consultas médicas por dolor de garganta se multiplican. Aunque en muchos casos se trata de una molestia leve causada por infecciones virales, cambios de temperatura o sequedad ambiental, cada vez más personas recurren a remedios caseros antes de acudir al médico o como complemento del tratamiento convencional.

La afección de garganta puede tener múltiples causas. El dolor de garganta —conocido médicamente como faringitis— puede originarse por infecciones virales (la causa más frecuente), bacterias, alergias, aire seco, reflujo gástrico o el uso excesivo de la voz.

Antes de recurrir a cualquier remedio, los especialistas recomiendan identificar si los síntomas se acompañan de fiebre alta, dificultad para tragar o respirar, ya que en esos casos es necesaria una consulta médica inmediata.

Los remedios más recomendados

Gárgaras con agua salada. Una de las opciones más respaldadas por la tradición y por cierta evidencia clínica. Disolver media cucharadita de sal en un vaso de agua tibia y hacer gárgaras varias veces al día ayuda a reducir la inflamación y a eliminar irritantes de la mucosa faríngea.

Miel. Diversos estudios han señalado que la miel posee propiedades antibacterianas y calmantes. Tomarla sola, diluida en agua tibia o combinada con limón, puede aliviar la irritación y calmar la tos asociada. No se recomienda en menores de un año por riesgo de botulismo infantil.

Infusiones de jengibre. El jengibre tiene compuestos con efecto antiinflamatorio. Una infusión preparada con rodajas de jengibre fresco hervidas en agua, consumida tibia, resulta reconfortante y puede reducir la sensación de ardor.

Té de manzanilla. Ampliamente utilizada por sus propiedades antiinflamatorias y ligeramente sedantes, la manzanilla en infusión ayuda a relajar los músculos de la garganta y favorece el descanso, un factor clave en la recuperación.

Humidificación del ambiente. El aire seco agrava la irritación. Usar un humidificador o simplemente inhalar vapor de agua caliente (con una toalla cubriendo la cabeza) ayuda a mantener húmedas las vías respiratorias.

Hidratación constante. Beber abundantes líquidos, especialmente tibios, evita la sequedad de la mucosa y facilita la eliminación de secreciones. El caldo de pollo, además de hidratar, aporta nutrientes que apoyan al sistema inmunológico.

Limón. Su contenido en vitamina C y su efecto astringente lo convierten en un aliado frecuente, generalmente combinado con miel y agua tibia.

¿Qué dice la ciencia?

Los especialistas coinciden en que estos remedios pueden aliviar los síntomas y hacer más llevadero el proceso, pero advierten que no sustituyen un diagnóstico médico. “La mayoría de los dolores de garganta son de origen viral y se resuelven solos en pocos días con cuidados básicos”, explican desde el ámbito de la medicina familiar.

El uso de remedios naturales debe entenderse como un complemento, nunca como reemplazo de un tratamiento antibiótico cuando la causa es bacteriana, como ocurre en la faringitis estreptocócica.

Cuándo consultar a un médico

Los expertos recomiendan buscar atención profesional si el dolor persiste más de una semana, se presenta fiebre superior a 38.5 °C, aparecen manchas blancas en las amígdalas, hay dificultad para tragar líquidos o respirar, o se observan ganglios inflamados de forma notoria.

Mientras tanto, estos remedios de toda la vida siguen siendo, para millones de personas, la primera línea de alivio ante una de las molestias más universales del invierno.

También te puede interesar:

· 5 medidas prácticas para mejorar la digestión

· Comparativa nutricional: almendras, nueces y pistachos, ¿cuál es más saludable?

· Produce alivio, pero rascarse tras una picadura de insecto no es una buena idea