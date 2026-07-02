5 medidas prácticas para mejorar la digestión

Una buena digestión no depende solo de una buena alimentación, sino que es multifactorial. Es fundamental también para este proceso digestivo el manejo del estrés, los horarios irregulares y muchos otros factores que provocan pesadez, gases y hasta acidez de forma habitual.

La correcta absorción de nutrientes y mantener el bienestar general es un proceso orgánico. Por eso, implementar pequeños cambios en las rutinas diarias permite optimizar la función gastrointestinal con intervenciones sencillas y eficaces.

En este sentido, Quirón Salud ofrece unas recomendaciones que acá recogemos para divulgarlas.

Estrategias clave para optimizar el proceso digestivo

Priorizar la masticación consciente. La primera fase del proceso se da en la boca. Masticar despacio y triturar correctamente los alimentos facilita el trabajo del estómago, reduce la ingesta de aire (previniendo los gases) y mejora la saciedad.

Mantener hidratación adecuada fuera de las comidas. Sabemos que el agua es indispensable para la formación de los jugos gástricos y el tránsito intestinal, pero es preferible consumirla de forma continua a lo largo del día y evitar grandes volúmenes de líquido durante las comidas principales.

Incorporar alimentos probióticos y prebióticos. Una de las recomendaciones fundamentales que presenta Quiron Salud es mantener una microbiota intestinal equilibrada. Alimentos como el yogur natural, el kéfir o el chucrut (probióticos) junto con fibras procedentes de verduras, legumbres y avena (prebióticos) alimentan las bacterias beneficiosas del intestino.

Cenar ligero y tiempos de descanso. Dormir con el estómago lleno ralentiza el vaciado gástrico y favorece el reflujo. Por lo tanto, se recomienda cenar al menos dos horas antes de acostarse y priorizar cocciones sencillas como el vapor, el horno o la plancha.

Evitar el sedentarismo tras las comidas principales también marca la diferencia. Breves paseos de 10 o 15 minutos a un ritmo suave estimulan la motilidad intestinal, aceleran el vaciado del estómago y ayudan a controlar los picos de glucosa en sangre.

Cómo identificar desequilibrios de la microbiota intestinal

Hay señales que pueden sugerir un desequilibrio de la microbiota intestinal, pero los síntomas por sí solos no confirman el diagnóstico. Los más comunes incluyen hinchazón, gases, diarrea o estreñimiento, dolor abdominal, digestiones pesadas, náuseas y, en algunos casos, fatiga, intolerancias alimentarias o empeoramiento de alergias.

Señales que suelen orientar

Cambios persistentes en el tránsito intestinal: diarrea, estreñimiento o alternancia entre ambos.

Hinchazón abdominal y exceso de gases.

Molestias digestivas después de comer, digestión lenta o sensación de pesadez.

Intolerancias o sensibilidad a alimentos que antes tolerabas bien.

Cansancio, malestar general o, en algunas personas, síntomas como ansiedad.

Cómo se evalúa

La forma más útil de sospecharlo es observar si esos síntomas son repetitivos, duran semanas o meses y no tienen una causa clara. Aun así, un análisis de heces puede dar solo una orientación, no un diagnóstico preciso de la microbiota intestinal completa.

Cuándo consultar

Conviene hablar con un médico o gastroenterólogo si los síntomas son frecuentes, empeoran o aparecen señales de alarma como pérdida de peso, sangre en las heces, fiebre, dolor intenso o deshidratación. También es buena idea consultar si los cambios digestivos interfieren con tu vida diaria.

Qué puedes hacer mientras tanto

Lleva un registro breve de tus síntomas, comidas y hábitos durante 2 a 3 semanas. Eso ayuda a detectar patrones y a diferenciar si el problema parece relacionarse con ciertos alimentos, estrés, antibióticos recientes o cambios en el ritmo intestinal.

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