¿Por qué hay tantas personas alérgicas a los mariscos?

La alergia a los mariscos es una de las alergias alimentarias más comunes y suele persistir toda la vida. La misma surge como una respuesta del sistema inmunitario a las proteínas presentes en crustáceos y moluscos. Las reacciones pueden ser generalizadas o específicas a ciertos tipos de mariscos, presentándose en formas leves y severas.

Los mariscos provocan muchas alergias por una combinación de factores biológicos y ambientales. Primero, las proteínas presentes en crustáceos y moluscos —como la tropomiosina— son altamente inmunogénicas: en algunas personas el sistema inmune las identifica erróneamente como peligrosas y genera anticuerpos (IgE) que desencadenan reacciones al contacto, ingestión o incluso por inhalación de partículas.

Esa respuesta exagerada hace que una exposición posterior produzca síntomas que van desde picor y urticaria hasta dificultades respiratorias o anafilaxia. Además, la prevalencia de la alergia a mariscos aumenta con la edad y la dieta. También influye la genética: ciertas variantes familiares predisponen a desarrollar alergias alimentarias en general.

Factores ambientales —como infecciones tempranas, cambios en la microbiota intestinal por antibióticos o la contaminación— pueden alterar el desarrollo del sistema inmune y favorecer la aparición de sensibilidades.

Otro punto importante es la frecuencia y la forma de procesamiento. Los mariscos son ingredientes comunes en comidas preparadas y restaurantes; el manejo cruzado con otros alimentos o la presencia de alérgenos en aerosoles de cocción facilita exposiciones no intencionadas.

Síntomas y tipos de mariscos

De acuerdo a Mayo Clinic, los síntomas más comunes de alergias por mariscos incluyen urticaria, congestión nasal, hinchazón y dificultades respiratorias. La anafilaxia es la reacción más grave y requiere atención médica inmediata, manifestándose con síntomas como inflamación de la garganta y descenso significativo de la presión arterial.

Por otra parte, hay diferencias entre tipos de mariscos: las alergias a crustáceos (camarón, langosta, cangrejo) son más comunes y persistentes en adultos, mientras que la alergia a pescados y a algunos moluscos puede comportarse distinto. La única manera segura de prevenir reacciones es evitar el alimento causante y llevar, si el médico lo indica, un autoinyector de epinefrina para emergencias.

Causas y factores de riesgo

La alergia es resultado de una reacción exagerada del sistema inmunitario a las proteínas de los mariscos. Factores como antecedentes familiares y la prevalencia en adultos, especialmente mujeres, elevan el riesgo de desarrollar esta condición.

La única forma eficaz de evitar reacciones alérgicas es la completa abstinencia de mariscos. Las personas deben ser proactivas en la lectura de etiquetas y en la evitación de la contaminación cruzada, así como estar preparadas ante emergencias con epinefrina inyectable.

Mariscos contaminados

Se han identificado 402 brotes de enfermedades alimentarias en Estados Unidos causados por toxinas marinas a lo largo de 23 años, resultando en 1,280 enfermos, 96 hospitalizaciones y un fallecido, apunta el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad.

Los investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Instituto Oak Ridge han destacado la magnitud y gravedad de estos brotes.

Se afirma que el almacenamiento de pescado a temperaturas no controladas puede desencadenar la producción de histamina, que puede provocar reacciones alérgicas en las personas, y toxinas escombroides producidas por bacterias con la enzima histidina carboxilasa altamente activa. Otras toxinas marinas pueden ser producidas por algas y acumularse en peces y mariscos a través de la cadena alimentaria, presentarse de forma natural en las especies de peces o provenir de fuentes desconocidas, recoge el portal del Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP), de la Universidad de Minnesota.

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