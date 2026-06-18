Magnesio, uno de los minerales mejor posicionados como suplemento para el bienestar

Pocas sustancias en la fisiología humana tienen un currículum tan extenso y, al mismo tiempo, tan desconocido para el gran público como el magnesio. Este mineral participa en más de 300 reacciones enzimáticas del organismo, incluidas aquellas relacionadas con la contracción del músculo cardíaco.

Las funciones del magnesio abarcan desde la producción de energía y la síntesis celular hasta la reconstrucción de tejidos.

A pesar de su carácter indispensable, su presencia en la dieta cotidiana es, con frecuencia, insuficiente.

Una deficiencia silenciosa

Los datos son reveladores. Aproximadamente el 70% de la población presenta deficiencias de magnesio en la dieta, una cifra que convierte a este déficit en uno de los más extendidos del mundo desarrollado.

Las causas de las deficiencias de magnesio son múltiples y estructurales. Los suelos agotados por la agricultura de monocultivo han empobrecido la tierra, de modo que una espinaca de hoy no contiene la misma cantidad de magnesio que una de hace 50 años, reseña el portal de la Clínica Marco Rived. A esto se suma el agua tratada, que ha perdido gran parte de su contenido natural en minerales, y un estilo de vida donde el estrés crónico, el consumo de café y el alcohol aumentan la eliminación del mineral a través de la orina. Además, medicamentos comunes como ciertos inhibidores de la bomba de protones y algunos antibióticos agotan sistemáticamente las reservas de magnesio.

El panorama se complica aún más por las limitaciones diagnósticas. Las pruebas de sangre convencionales no siempre permiten detectar una carencia, dado que solo alrededor del 1% del mineral presente en el organismo circula en el torrente sanguíneo. Una analítica normal, por tanto, no descarta necesariamente una deficiencia.

¿Qué ocurre cuando falta magnesio?

Las consecuencias de una ingesta insuficiente se manifiestan de formas muy diversas. Los primeros signos suelen ser sutiles y fácilmente confundibles con otros problemas de salud: fatiga, pérdida de apetito, espasmos musculares, náuseas y rigidez. Si no se atienden, las consecuencias pueden agravarse e incluir ritmos cardíacos anormales, entumecimiento, sensación de hormigueo y cambios de personalidad.

La deficiencia de magnesio también puede intensificar trastornos frecuentes en las mujeres, como el dolor menstrual y el síndrome premenstrual, cuyos síntomas —cefaleas, trastornos digestivos o cambios en el estado de ánimo— se relacionan con niveles reducidos de este mineral. Por otro lado, su ausencia influye negativamente en la salud ósea, pudiendo agravar cuadros de osteoporosis.

Suplementación: entre la evidencia y la prudencia

Ante este panorama, el mercado de los suplementos de magnesio ha proliferado con distintas formulaciones, cada una con características específicas. El citrato de magnesio, combinado con ácido cítrico presente en frutas cítricas, presenta una de las mejores biodisponibilidades entre las diferentes presentaciones y es una opción frecuente para suplementar con dosis elevadas, con múltiples aplicaciones. Por su parte, el bisglicinato —o glicinato— destaca por su suavidad digestiva y alta absorción.

Un estudio con 210 participantes reveló que una ingesta óptima de magnesio mejora el estado de ánimo, favorece un mejor metabolismo lipídico y promueve la densidad ósea. Dado que el magnesio también regula las hormonas del estrés y los niveles de azúcar en sangre, su suplementación puede tener amplios beneficios para la salud.

Tomar suplementos de magnesio puede mejorar la calidad del sueño, reducir calambres musculares, aliviar la fatiga y contribuir a la salud ósea y cardiovascular. Estos beneficios han impulsado su consumo entre perfiles muy distintos: desde deportistas que buscan optimizar la recuperación muscular hasta personas con estrés crónico o problemas de sueño.

Sin embargo, los especialistas insisten en la necesidad de actuar con criterio. Los suplementos de magnesio no son una solución rápida ni abordan las causas fundamentales de una deficiencia. Los minerales y vitaminas son mejor absorbidos por el organismo cuando provienen de alimentos integrales, por lo que mantener un estilo de vida saludable —con ejercicio, descanso adecuado y una dieta equilibrada— sigue siendo la base.

Ingesta recomendada y alimentos

La ingesta diaria recomendada de magnesio se sitúa en torno a los 400 mg. Para alcanzar esa cifra exclusivamente a través de la alimentación en un solo día, sería necesario consumir una taza entera de acelgas, 170 g de yogur natural, 100 g de salmón, un aguacate completo y dos cucharadas de semillas de calabaza. Una combinación que, en la práctica cotidiana, muy pocos logran de forma consistente.

Los factores que perpetúan la deficiencia de magnesio en la población son múltiples: el seguimiento de dietas “occidentales” ricas en ultraprocesados y pobres en alimentos naturales, el empobrecimiento de los suelos agrícolas, los estilos de vida actuales marcados por el estrés y el ejercicio físico intenso, y el consumo de ciertos medicamentos. Actualmente, se investiga además su papel en la prevención y el manejo de la hipertensión, algunas cardiopatías y la diabetes.

El magnesio ha pasado de ser un mineral técnico reservado a los manuales de bioquímica a convertirse en uno de los suplementos más relevantes del panorama nutricional contemporáneo.

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