¿Qué es la ferritina y su importancia para la mujer?

Una mujer puede sentirse crónicamente fatigada y recibir, sin embargo, resultados de laboratorio que su médico califique como “normales”. El enigma casi siempre tiene una respuesta: la ferritina. Esta proteína, encargada de almacenar hierro en el organismo, es uno de los marcadores más importantes y, al mismo tiempo, uno de los más subestimados en la atención médica femenina.

La ferritina baja frecuentemente se manifiesta a través de múltiples síntomas: cansancio persistente, mareos, falta de aire, dificultad para concentrarse, bajo estado de ánimo, uñas quebradizas y caída del cabello.

Estas señales suelen ser sutiles y pueden ser atribuibles a estrés o cambios hormonales, lo que dificulta su identificación.

¿Qué es la ferritina?

La ferritina es una proteína globular presente en casi todas las células del cuerpo —principalmente en hígado, bazo, médula ósea y músculos—, cuya función primordial es capturar y almacenar hierro de forma no tóxica para liberarlo según las necesidades del organismo. En términos simples, actúa como el “depósito” de hierro del cuerpo: cuando el suministro es abundante, llena ese depósito; cuando escasea, lo vacía.

Una pequeña cantidad de ferritina circula en la sangre y puede medirse mediante un análisis clínico sencillo. Este valor sérico constituye el reflejo más fiel de las reservas totales de hierro en el organismo, mucho antes de que aparezcan los síntomas clásicos de la anemia. De ahí su enorme valor diagnóstico.

¿Por qué las mujeres son más vulnerables?

La biología femenina somete a las mujeres a pérdidas regulares de hierro que los hombres no experimentan. La menstruación representa la principal causa: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la deficiencia de hierro afecta a casi el 30% de la población mundial, y las mujeres en edad reproductiva constituyen el grupo de mayor riesgo.

Durante el embarazo, la demanda de hierro se multiplica: el feto y la placenta requieren reservas significativas, y una ferritina baja materna se ha asociado con parto prematuro, bajo peso al nacer y mayor riesgo de depresión posparto. El período de lactancia impone, a su vez, exigencias adicionales. Y en la menopausia, aunque cesan las pérdidas menstruales, puede persistir un déficit acumulado que requiere corrección.

A estos factores se suman dietas vegetarianas o veganas sin suplementación adecuada, trastornos gastrointestinales que impiden la absorción de hierro (como la enfermedad celíaca o el síndrome de intestino irritable) y ciclos menstruales abundantes o irregulares que no siempre reciben la atención debida.

El error de mirar solo la hemoglobina

Uno de los errores más frecuentes en la práctica clínica es diagnosticar la salud del hierro únicamente a través de la hemoglobina —la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno—. La anemia clásica, definida por hemoglobina baja, aparece en una etapa tardía: el organismo ya ha agotado sus reservas de ferritina antes de que la hemoglobina caiga. Esto significa que hay una ventana —a veces de meses o años— en la que la mujer sufre síntomas reales con análisis básicos aparentemente normales.

Los rangos de referencia también han sido objeto de debate. Algunos laboratorios establecen como límite inferior de ferritina sérica valores tan bajos como 12 µg/L, umbral considerado insuficiente por muchos especialistas. Investigaciones recientes sugieren que los síntomas pueden aparecer con niveles inferiores a 30 µg/L, y que para una función óptima —especialmente en términos de energía, función tiroidea y caída del cabello— muchas mujeres necesitan valores superiores a 50–70 µg/L.

Un marcador para toda una vida

La ferritina no es solo un tema de la edad fértil. En la adolescencia, cuando el crecimiento y los primeros ciclos menstruales convergen, los depósitos de hierro pueden caer con rapidez. En la perimenopausia, los sangrados irregulares y abundantes son especialmente traicioneros. Y en la tercera edad, la dieta empobrecida y la menor absorción intestinal hacen que el déficit vuelva a asomarse.

Por eso, cada vez más sociedades científicas recomiendan incluir la ferritina sérica en los análisis de rutina anuales de las mujeres, del mismo modo que se controlan el colesterol o la glucemia. El coste del examen es mínimo; el coste de ignorarlo, en calidad de vida, puede ser enorme.

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