Insulina inhalada: avance en el tratamiento de la diabetes tipo 1 para niños

Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el uso de la insulina inhalada, Afrezza, para niños de 6 años o más con diabetes tipo 1 o tipo 2 que necesiten insulina. Este nuevo tratamiento, que ha demostrado ser igual de efectivo que la insulina inyectada según un ensayo clínico, representa una opción sin agujas para el manejo de la diabetes pediátrica.

A este respecto, ABC News relató la experiencia de Taisie Seigrist, una atleta de 15 años de Oklahoma, que fue diagnosticada con diabetes tipo 1 a la edad de 10. Su madre, Jennifer Seigrist, contó que el diagnóstico fue un cambio drástico en la vida de la joven, quien tuvo que adaptarse a un régimen de insulina inyectada, enfrentándose a constantes moretones y dolor.

“[Ella] pasó una semana en el hospital controlando sus niveles de azúcar en sangre y aprendiendo todo lo que pudimos en una semana, y… ha sido una montaña rusa”, confesó Jennifer.

“Me salían moretones constantemente, y me dolía mucho”, dijo por su parte Taisie, quien es una de los 364,000 niños y adolescentes que viven con diabetes en el país, según cifras de la Asociación Estadounidense de Diabetes.

Taisie y su madre han reportado cambios positivos en la gestión de la diabetes desde que comenzaron a usar la insulina inhalada. Aunque implica un costo significativo, su eficacia y facilidad de uso han mejorado la calidad de vida de Taisie, permitiéndole mayor independencia y participación en actividades diarias.

Consideraciones y recomendaciones médicas

La Dra. Jamie Wood, involucrada en el desarrollo del ensayo clínico, destaca que la insulina inhalada ofrece alternativas a las familias en el tratamiento de la diabetes.

Sin embargo, se deben tener en cuenta los efectos secundarios y las precauciones necesarias para su uso, como evitar el tabaquismo y el vapeo. Los interesados en este tratamiento deben consultar a un endocrinólogo para determinar su idoneidad.

Es de destacar que Afrezza puede costar más de $2,000 dólares al mes, según se puede observar en la plataforma GoodRx. Aunque el fabricante MannKind afirma que la mayoría de la gente paga 35 dólares o menos al mes gracias a los límites de Medicare o por seguros comerciales. Incluso, para quienes pagan en efectivo, ofrecen el medicamento por $99 dólares, declaró a ABC News un portavoz de MannKind.

Efectos secundarios de la insulina inhalada

Los efectos secundarios más específicos y distintivos de la insulina inhalada son los problemas respiratorios locales, especialmente la tos, que afecta entre el 15 y el 27% de los usuarios y es mucho más frecuente que con la insulina subcutánea.

También se reporta comúnmente irritación o dolor de garganta y, en algunos casos, sarpullido o dificultad para respirar después de usar el inhalador.

La insulina inhalada no se recomienda para personas que fuman, tienen asma o EPOC debido al riesgo de problemas pulmonares. Si experimentas dificultad para respirar que empeora después de usar el inhalador, debes contactar a tu médico inmediatamente.

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