El caso de una mujer con Alzheimer avanzado que recuperó el habla y la memoria tras consumir hongos alucinógenos

Un informe publicado en Frontiers in Neuroscience documenta cómo una mujer con Alzheimer avanzado mostró mejoras significativas en su función cerebral tras dos sesiones de hongos que contenían psilocibina.

La paciente, una mujer de origen japonés estadounidense, había vivido con la enfermedad de Alzheimer por aproximadamente diez años y había experimentado un notable deterioro funcional durante cinco años antes del tratamiento.

La mujer recibió dos dosis de psilocibina: una de 5 gramos, seguida de otra de 3 gramos un mes después. Se observaron efectos inmediatos, como sudoración intensa y un estado de sueño prolongado, después de la primera dosis.

Aproximadamente 19 horas después, la paciente “inició espontáneamente una conversación autobiográfica que duró varias horas”, escribieron los investigadores, reseñó Fox News Digital.

Mejoras cognitivas y funcionales

Tras administrar la psilocibina, la paciente comenzó a entablar conversaciones autobiográficas, mostró recuperación de la continencia urinaria, aumentó su capacidad para caminar y se mostró más comunicativa.

A pesar de las mejoras, el estudio carece de un grupo de control y no utilizó métodos de evaluación estandarizados, lo que limita la generalización de los resultados.

Consideraciones de expertos

Los expertos advierten que, aunque los hallazgos son intrigantes, se requiere más investigación para confirmar la seguridad y eficacia de la psilocibina en pacientes con Alzheimer.

Varios estados han avanzado en la regulación del uso de la psilocibina, aunque sigue siendo ilegal en el ámbito federal en los EE.UU.

A pesar de esto, no existen tratamientos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el Alzheimer basados en esta sustancia.

“Se necesita mucha más investigación en poblaciones de estudio más amplias y representativas antes de que se puedan sacar conclusiones sobre la seguridad y la eficacia de la psilocibina en personas que viven con Alzheimer o cualquier otra enfermedad que cause demencia”, dijo Courtney Kloske, Ph.D., directora de participación científica de la Asociación de Alzheimer en Chicago, a Fox News Digital.

Contraindicaciones o efectos secundarios de la psilocibina

La psilocibina tiene efectos secundarios físicos y psicológicos temporales, y está contraindicada en personas con ciertos trastornos psiquiátricos.

Efectos secundarios comunes (corto plazo, suelen disiparse en 48 horas):

Físicos . Náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos, debilidad muscular, somnolencia, falta de coordinación, pupilas dilatadas.

. Náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos, debilidad muscular, somnolencia, falta de coordinación, pupilas dilatadas. Cardiovasculares . Aumento de presión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura corporal.

. Aumento de presión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura corporal. Psicológicos. Ansiedad, ataques de pánico, paranoia, nerviosismo, percepción distorsionada del tiempo/espacio.

Contraindicaciones principales

La psilocibina puede desencadenar episodios psicóticos en ciertos pacientes, por lo que está contraindicada para:

Personas con esquizofrenia o trastorno bipolar

o trastorno bipolar Personas con historia de episodios psicóticos

Personas con trastornos psiquiátricos graves sin supervisión

Riesgos importantes:

Flashbacks . Recuerdos recurrentes del viaje que pueden ocurrir días o meses después.

. Recuerdos recurrentes del viaje que pueden ocurrir días o meses después. Psicosis prolongada . Una dosis excesiva puede desencadenar una afección mental de larga duración.

. Una dosis excesiva puede desencadenar una afección mental de larga duración. Riesgo de suicidio . Aún no está claro si tiene riesgo similar al de antidepresivos estándar (aumento de pensamientos suicidas en adultos jóvenes).

. Aún no está claro si tiene riesgo similar al de antidepresivos estándar (aumento de pensamientos suicidas en adultos jóvenes). Hongos venenosos. Comprar setas es riesgoso porque algunas especies son altamente venenosas y pueden matar.

NOTA CLAVE: Los efectos secundarios fueron temporales en estudios de uso terapéutico supervisado, pero se desconocen los efectos a largo plazo. El uso debe ser bajo supervisión de un terapeuta para evitar “malos viajes”.

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