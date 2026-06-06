Las señales del cuerpo cuando la tiroides deja de funcionar bien

La glándula tiroides es una pequeña estructura con forma de mariposa ubicada en la base del cuello que regula funciones vitales del organismo: el metabolismo, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, el desarrollo neurológico y el equilibrio hormonal.

A través de la producción de dos hormonas principales —la tiroxina (T4) y la triyodotironina (T3)—, la tiroides actúa como un verdadero director de orquesta del cuerpo humano. Cuando esta glándula produce más o menos hormonas de las que el organismo necesita, el impacto puede sentirse en casi todos los sistemas del cuerpo, desde el cerebro hasta la piel.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos tiroideos afectan a más de 750 millones de personas en el mundo, y un porcentaje significativo de ellas no ha recibido diagnóstico.

Diagnosticar su funcionamiento

El problema con la tiroides es que sus síntomas rara vez son específicos. Se parecen demasiado al agotamiento cotidiano, al estrés laboral o simplemente al paso de los años. Por eso, millones de personas conviven durante meses —o incluso años— con un trastorno tiroideo sin saberlo.

Los médicos especialistas en endocrinología advierten que tanto el exceso como el déficit de hormonas tiroideas pueden pasar desapercibidos en un primer momento, especialmente en mujeres —que tienen entre cinco y diez veces más probabilidades de padecerlos que los hombres— y en personas mayores de 60 años. “El diagnóstico temprano es fundamental porque permite evitar complicaciones serias a largo plazo”, explican desde las principales asociaciones de endocrinología.

Cuando la tiroides produce menos de lo necesario

El hipotiroidismo es la disfunción tiroidea más frecuente. Ocurre cuando la glándula no produce suficientes hormonas, lo que hace que el organismo funcione más lento de lo habitual. Los síntomas son graduales y, en muchos casos, se confunden con depresión o envejecimiento normal.

Síntomas más comunes:

Fatiga extrema . Cansancio persistente que no mejora con el descanso, somnolencia excesiva y sensación general de lentitud.

. Cansancio persistente que no mejora con el descanso, somnolencia excesiva y sensación general de lentitud. Aumento de peso . Ganancia de peso sin cambios en la dieta, por la ralentización del metabolismo basal.

. Ganancia de peso sin cambios en la dieta, por la ralentización del metabolismo basal. Sensación de frío . Intolerancia al frío y temperatura corporal baja, incluso en ambientes cálidos.

. Intolerancia al frío y temperatura corporal baja, incluso en ambientes cálidos. Piel y cabellos secos. Piel áspera, pálida y escamosa, cabello frágil con tendencia a la caída y uñas quebradizas.

Piel áspera, pálida y escamosa, cabello frágil con tendencia a la caída y uñas quebradizas. Estreñimiento . Lentitud del tránsito intestinal de manera crónica, sin causa dietética aparente.

. Lentitud del tránsito intestinal de manera crónica, sin causa dietética aparente. Niebla mental. Dificultad de concentración, memoria deficiente y pensamiento lento o confuso.

Otros síntomas del hipotiroidismo incluyen la voz ronca, la hinchazón del rostro —especialmente alrededor de los ojos—, calambres musculares, colesterol alto y, en mujeres, irregularidades en el ciclo menstrual. En casos avanzados, puede producirse una inflamación visible en el cuello denominada bocio.

Cuando la tiroides se acelera

El hipertiroidismo ocurre en el extremo opuesto: la tiroides produce demasiadas hormonas y el organismo entra en un estado de aceleración generalizada. Sus síntomas son más llamativos y de aparición más rápida, aunque igualmente pueden pasar inadvertidos o atribuirse a la ansiedad o el nerviosismo.

Palpitaciones . Ritmo cardíaco acelerado o irregular (taquicardia), sensación de que el corazón “late fuerte”.

. Ritmo cardíaco acelerado o irregular (taquicardia), sensación de que el corazón “late fuerte”. Pérdida de peso . Adelgazamiento involuntario y rápido a pesar de mantener o incluso aumentar el apetito.

. Adelgazamiento involuntario y rápido a pesar de mantener o incluso aumentar el apetito. Ansiedad y nerviosismo . Irritabilidad, inquietud, temblor en las manos e incapacidad para estar quieto.

. Irritabilidad, inquietud, temblor en las manos e incapacidad para estar quieto. Intolerancia al calor . Sudoración excesiva y sensación constante de calor, incluso en ambientes frescos.

. Sudoración excesiva y sensación constante de calor, incluso en ambientes frescos. Diarrea frecuente . Aceleración del tránsito intestinal, con deposiciones frecuentes y sueltas.

. Aceleración del tránsito intestinal, con deposiciones frecuentes y sueltas. Insomnio y fatiga. Dificultad para dormir a pesar del agotamiento; el cuerpo no puede “apagarse”.

La enfermedad de Graves es la causa más común de hipertiroidismo y puede acompañarse de un síntoma muy característico: la exoftalmía o protrusión de los globos oculares, que da a los ojos una apariencia más prominente y puede causar irritación, lagrimeo y sensibilidad a la luz.

¿Cuándo consultar al médico?

Los expertos recomiendan acudir al médico si se experimentan varios de estos síntomas de manera persistente, especialmente si existe historial familiar de enfermedades tiroideas, si se ha recibido radioterapia en el cuello, si se está embarazada o en el período posparto, o si se es mayor de 60 años. El diagnóstico se realiza mediante un sencillo análisis de sangre que mide los niveles de TSH —la hormona que estimula la tiroides— y, cuando es necesario, las concentraciones de T3 y T4.

La buena noticia es que los trastornos tiroideos tienen tratamiento eficaz. El hipotiroidismo se trata con levotiroxina, una hormona sintética de toma oral diaria que normaliza los niveles hormonales. El hipertiroidismo puede abordarse con fármacos antitiroideos, yodo radiactivo o, en algunos casos, cirugía. La mayoría de los pacientes con tratamiento adecuado llevan una vida completamente normal.

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