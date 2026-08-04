La FDA pone bajo la lupa medicamentos para la tiroides usados por 1.5 millones de personas: cuáles son

Armour Thyroid, NP Thyroid y otros tratamientos elaborados a partir de glándulas animales se venden con receta en Estados Unidos, pero nunca fueron aprobados formalmente por la FDA. La agencia prepara nuevas reglas y advierte sobre posibles problemas de potencia y calidad.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos puso el foco sobre un grupo de medicamentos para el hipotiroidismo que fueron recetados a aproximadamente 1.5 millones de pacientes durante 2024.

Se trata de tratamientos elaborados a partir de glándulas tiroideas animales desecadas, generalmente de cerdo. Entre los nombres comerciales mencionados por la agencia se encuentran Armour Thyroid, NP Thyroid, Nature-Throid y Natural Thyroid.

Aunque estos productos llevan años disponibles y son prescritos por profesionales de salud, la FDA aclara que no están aprobados por la agencia. Esto significa que no pasaron por el proceso regulatorio utilizado para comprobar la seguridad, eficacia, pureza y consistencia de los medicamentos antes de autorizar su comercialización.

Cuáles son los medicamentos para la tiroides bajo revisión

La medida alcanza a los medicamentos conocidos como extracto desecado de tiroides, o DTE por sus siglas en inglés. La FDA identifica, entre otros, los siguientes nombres:

Armour Thyroid.

NP Thyroid.

Nature-Throid.

Natural Thyroid.

Otros productos de hormona tiroidea derivados de animales.

Estas medicinas se producen a partir de glándulas tiroideas animales secadas y molidas, habitualmente de origen porcino. Contienen hormonas tiroideas T4 y T3, además de otros componentes biológicos propios de su origen animal.

No debe confundirse esta revisión con un retiro general del mercado. La FDA no anunció que todos estos medicamentos sean defectuosos, ni pidió que los pacientes dejen de tomarlos inmediatamente.

Por qué la FDA está revisando estos tratamientos

La principal preocupación es que los medicamentos no aprobados no fueron evaluados mediante el proceso formal que determina si un producto puede fabricarse de manera consistente y si cada tableta contiene la cantidad declarada de hormona.

Esto es especialmente importante en los tratamientos tiroideos porque incluso pequeñas variaciones en la dosis pueden afectar al paciente. Una cantidad insuficiente puede dejar mal controlado el hipotiroidismo, mientras que una cantidad excesiva puede causar síntomas compatibles con un exceso de hormona tiroidea.

La agencia advierte que las tabletas fabricadas con una misma materia prima animal podrían no proporcionar siempre la misma cantidad de hormona. Además, que el origen biológico complejo puede aumentar el riesgo de impurezas.

También señala que se han recibido quejas y reportes relacionados con problemas de potencia, seguridad y disponibilidad, y que algunos productos de este tipo han enfrentado retiros previos por contener más o menos hormona de la indicada.

Qué cambio prepara la FDA

El 11 de marzo de 2026, la FDA informó a fabricantes, importadores y distribuidores que planeaba publicar para agosto una guía sobre sus prioridades de cumplimiento para estos medicamentos.

La agencia también anticipó otra guía destinada a explicar cómo los fabricantes podrían desarrollar estos productos y presentar solicitudes formales de aprobación. Hasta la actualización oficial consultada, la FDA seguía describiendo esa guía como una medida prevista y no había anunciado una prohibición general ni un retiro masivo.

En la práctica, la revisión podría aumentar la presión sobre los fabricantes para demostrar que sus productos cumplen estándares modernos de calidad, seguridad y consistencia.

La FDA indicó que, mientras avanza ese proceso, continuará aplicando un enfoque basado en el riesgo y podrá actuar contra compañías que incumplan los estándares de fabricación o pongan a los pacientes en peligro.

¿Armour Thyroid y NP Thyroid serán retirados?

Por ahora, la FDA no ha anunciado un retiro general de Armour Thyroid, NP Thyroid, Nature-Throid ni Natural Thyroid.

Tampoco comunicó que estos medicamentos dejarán de venderse automáticamente en agosto. La acción anunciada consiste en preparar una política regulatoria y orientar a las compañías hacia la aprobación formal.

La agencia señala que debe equilibrar el control de los medicamentos no aprobados con la necesidad de evitar interrupciones repentinas para los pacientes que dependen de ellos. Antes de ordenar medidas amplias, suele considerar el posible impacto sobre el suministro y el acceso al tratamiento.

En qué se diferencian de la levotiroxina

La levotiroxina sintética es el tratamiento más utilizado para el hipotiroidismo. La FDA estima que unos 22 millones de pacientes recibieron recetas de levotiroxina en farmacias minoristas y por correo durante 2024.

A diferencia de los extractos animales, existen productos de levotiroxina aprobados por la FDA y fabricados con cantidades controladas de hormona T4. También existen medicamentos aprobados que contienen liotironina, una forma sintética de T3.

Las principales asociaciones médicas citadas por la agencia recomiendan la levotiroxina sintética como tratamiento preferido para la mayoría de los pacientes con hipotiroidismo.

Eso no significa que todas las personas deban recibir exactamente el mismo medicamento. La decisión depende de los antecedentes, análisis, síntomas y respuesta individual de cada paciente.

Qué síntomas puede causar una dosis incorrecta

Una dosis insuficiente de hormona tiroidea puede permitir que reaparezcan o empeoren síntomas del hipotiroidismo, como:

Cansancio.

Sensibilidad al frío.

Aumento de peso.

Estreñimiento.

Piel seca.

Lentitud mental o dificultad para concentrarse.

Ánimo deprimido.

Una cantidad excesiva puede producir síntomas como palpitaciones, nerviosismo, temblores, sudoración, insomnio o pérdida de peso inesperada.

Estos síntomas no demuestran por sí solos que el medicamento tenga un problema. También pueden aparecer cuando la dosis habitual necesita un ajuste, existe una interacción con alimentos o suplementos, o cambió el estado de salud del paciente.

Qué deben hacer los pacientes que toman estos medicamentos

La FDA recomienda que las personas que utilizan medicamentos tiroideos derivados de animales hablen con su médico.

No deben suspenderlos, reducirlos ni cambiarlos por cuenta propia. Interrumpir repentinamente el tratamiento puede descompensar el hipotiroidismo y causar más riesgo que continuar con la receta mientras se obtiene orientación profesional.

También conviene:

Revisar el nombre exacto del medicamento y su fabricante.

Mantener los controles de TSH y otras hormonas indicados por el médico.

Informar síntomas nuevos o cambios importantes.

Consultar antes de cambiar de marca o formulación.

Preguntar si existe una alternativa aprobada por la FDA adecuada para el caso particular.

La dosis de las hormonas tiroideas debe ajustarse cuidadosamente. Un cambio de producto puede requerir nuevos análisis y seguimiento, incluso cuando ambos medicamentos se utilizan para tratar la misma enfermedad.

¿Estos medicamentos son peligrosos?

No puede afirmarse que todos sean peligrosos ni que todos los pacientes que los toman sufran problemas. El punto central de la FDA es otro: al no estar aprobados, la agencia no ha verificado producto por producto que cumplan los mismos estándares de seguridad, eficacia, calidad y etiquetado exigidos a los medicamentos autorizados.

La FDA sostiene que los medicamentos no aprobados pueden implicar riesgos porque sus procesos de fabricación, formulaciones y etiquetas no fueron sometidos a una revisión regulatoria completa.

Sigue leyendo:

Las señales del cuerpo cuando la tiroides deja de funcionar bien