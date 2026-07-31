Alerta por Cyclospora en EE.UU.: investigan miles de casos en 45 estados tras el brote ligado a Taco Bell

Estados Unidos atraviesa el mayor brote de ciclosporosis del que se tenga registro en el país, con 6,707 infecciones confirmadas en 45 estados y más de 11,500 casos adicionales bajo investigación, según las cifras difundidas esta semana.

El brote ganó visibilidad después de que parte de las enfermedades fuera vinculada con lechuga iceberg servida en restaurantes Taco Bell. Sin embargo, las autoridades sanitarias aclararon que no todos los casos detectados en el país están relacionados con la cadena ni con un único alimento. Se investigan varias fuentes posibles de contaminación.

La magnitud de la emergencia también tuvo consecuencias comerciales. Yum Brands, propietaria de Taco Bell, reconoció una caída temporal de las ventas, aunque aseguró que comenzaron a recuperarse después de que la empresa retirara la lechuga sospechosa de sus restaurantes.

Cuántos casos están vinculados con Taco Bell

La investigación específica de la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades identificó 1,947 personas enfermas en nueve estados que habían comido en Taco Bell antes de presentar síntomas.

Dentro de ese grupo se registraron al menos 98 hospitalizaciones y ninguna muerte. Los casos comenzaron entre el 22 de junio y el 20 de julio y fueron reportados en Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania y West Virginia.

La FDA vinculó epidemiológicamente esos casos con lechuga iceberg rallada suministrada por Taylor Farms de México. Taco Bell dejó de utilizar ese producto el 17 de julio.

La lechuga, en el ojo del huracán. Crédito: La Huertina De Toni | Shutterstock

Las autoridades señalaron que el retiro sigue respaldado por los datos epidemiológicos y el seguimiento de la cadena de distribución, aunque hasta el 19 de julio no existía una muestra del producto que hubiera dado positivo de manera confirmada para Cyclospora.

El brote nacional es mucho más amplio

Los casos relacionados con Taco Bell representan solo una parte del brote nacional. La vigilancia de los CDC había confirmado 6,707 infecciones en 45 estados y evaluaba más de 11,500 casos sospechosos adicionales. Más de 400 personas habrían sido hospitalizadas en todo el país.

Michigan es uno de los estados más afectados. Allí se reportaron miles de infecciones confirmadas o sospechosas, una cifra muy superior a las aproximadamente 50 que el estado suele registrar durante un año normal.

Los investigadores creen que podrían existir varios brotes simultáneos asociados con diferentes alimentos frescos. En algunas regiones se estudia la posible participación de productos como cilantro o perejil, además de la lechuga iceberg.

Qué productos fueron retirados

Taylor Fresh Foods retiró lechuga iceberg distribuida a restaurantes y otros clientes comerciales entre el 29 de junio y el 16 de julio.

El retiro también alcanzó productos de la marca Marketside, vendidos en determinadas tiendas Walmart:

Ensalada iceberg de 12 y 24 onzas;

Lechuga rallada de 8 y 16 onzas;

Envases con fechas de consumo preferente entre el 18 de julio y el 3 de agosto de 2026.

Los productos retirados llegaron a establecimientos de numerosos estados, entre ellos Florida, Texas, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Maryland y Carolina del Norte. La FDA recomendó desecharlos o devolverlos a la tienda.

Qué es la Cyclospora y cuáles son sus síntomas

La Cyclospora cayetanensis es un parásito microscópico que puede contaminar alimentos o agua y provocar una infección intestinal conocida como ciclosporosis.

El síntoma más habitual es la diarrea acuosa y frecuente. También pueden aparecer: dolor o inflamación abdominal, náuseas, pérdida del apetito y de peso, cansancio, gases, dolor de cabeza, fiebre leve, vómitos y dolores corporales.

La enfermedad puede durar varias semanas. En algunos pacientes, los síntomas desaparecen temporalmente y luego regresan. Las personas inmunodeprimidas tienen mayor riesgo de presentar complicaciones graves o prolongadas.

Por qué resulta tan difícil identificar el origen

La Cyclospora tiene un período de incubación relativamente largo. Cuando una persona comienza a sentirse mal, puede haber olvidado qué alimentos consumió días o semanas antes.

Además, el parásito no puede cultivarse fácilmente en laboratorio. Los investigadores deben entrevistar a los pacientes, comparar sus comidas y reconstruir la ruta de distribución de frutas y verduras frescas.

La confirmación de que un paciente forma parte de un brote puede tardar hasta seis semanas. Por eso, la FDA anticipó que las cifras podrían seguir aumentando incluso después del retiro de la lechuga.

Qué deben hacer los consumidores

Quienes tengan alguno de los productos retirados no deben consumirlo. También se recomienda limpiar el refrigerador, recipientes y superficies que hayan estado en contacto con la lechuga.

Las personas que presenten diarrea persistente, pérdida de peso, signos de deshidratación o síntomas que desaparecen y regresan deben consultar a un profesional de salud.

Es importante mencionar la posible exposición a alimentos retirados, ya que el diagnóstico puede requerir una prueba específica que no siempre forma parte de los análisis gastrointestinales de rutina.

Sigue leyendo:

La razón por la que la FDA pide limpiar el refrigerador después de un retiro de alimentos

Por qué siempre debes lavar los aguacates antes de comerlos: expertos advierten