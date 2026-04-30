Por qué siempre debes lavar los aguacates antes de comerlos: expertos advierten

Luego de comprar aguacates, hay un paso que la mayoría pasa por alto antes de consumirlos: lavarlos. Si bien la cáscara no se come, especialistas en seguridad alimentaria recomiendan (y advierten) que este paso es fundamental para evitar intoxicaciones y otros riesgos.

A simple vista, un aguacate puede parecer limpio. Pero la realidad es que su superficie puede acumular suciedad, bacterias y otros contaminantes desde el cultivo, transporte y almacenamiento.

De hecho, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) señala que más del 17% de las cáscaras de aguacate pueden estar contaminadas con Listeria monocytogenes.

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Por qué siempre debes lavar los aguacates antes de comerlos

El problema no está en la cáscara en sí, sino en lo que ocurre al momento de cortarlo. Cuando se introduce el cuchillo, cualquier microorganismo presente en la piel puede transferirse directamente a la pulpa, que es la parte que se consume.

Esto significa que, aunque nunca comas la cáscara, podrías ingerir bacterias sin darte cuenta.

Los expertos también recalcan que este riesgo de intoxicación alimentaria es mayor en personas con sistemas inmunológicos debilitados, adultos mayores o mujeres embarazadas.

Cómo lavar correctamente los aguacates

Limpiar un aguacate es un proceso sencillo, pero debe hacerse correctamente para que sea efectivo:

Lávate las manos antes de manipularlos

Enjuaga el aguacate bajo agua fría corriente

Frota suavemente la superficie con las manos o un cepillo limpio

Sécalo con un paño limpio o papel antes de cortarlo

Usa un cuchillo y una tabla de cortar limpios

No es necesario utilizar jabón ni productos especiales, ya que podrían dejar residuos. El agua es suficiente para eliminar la mayoría de contaminantes presentes en la superficie.

Lavar el aguacate antes de abrirlo es una medida básica de higiene que puede marcar la diferencia. Aunque parezca un detalle menor, ayuda a reducir la exposición a bacterias y mejora la seguridad de los alimentos que consumes a diario.

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