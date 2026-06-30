La razón por la que la FDA pide limpiar el refrigerador después de un retiro de alimentos

Cuando hay un retiro de alimentos, muchas personas creen que alcanza con tirar el producto afectado. En el caso de un queso contaminado, por ejemplo, la reacción más común es buscar el paquete, desecharlo y dar el problema por terminado.

Pero las autoridades sanitarias advierten que no siempre es suficiente. La razón es simple y poco conocida: bacterias como Listeria monocytogenes pueden sobrevivir a temperaturas de refrigeración y pasar del alimento contaminado a estantes, cajones, recipientes u otros productos que estuvieron cerca.

La FDA ha explicado en alertas de seguridad alimentaria que la listeria puede sobrevivir en ambientes fríos y propagarse a otras superficies dentro del refrigerador.

Por qué no basta con tirar el alimento retirado

El riesgo no termina necesariamente en el paquete. Si el alimento contaminado goteó, estuvo apoyado sobre una repisa o compartió un recipiente con otros productos, puede haber dejado microorganismos en el refrigerador.

Por eso, los CDC recomiendan tirar no solo el alimento retirado, sino también cualquier otro producto que haya estado almacenado junto a él o en contacto directo. El alimento debe colocarse en una bolsa sellada antes de desecharlo. Si estaba dentro de un recipiente reutilizable, ese recipiente debe lavarse con agua caliente y jabón antes de volver a usarse.

La FDA amplía la alerta por listeria en quesos: hay más variedades y es clave tomar conciencia. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

La listeria puede crecer en frío

A diferencia de otras bacterias que se frenan casi por completo con la refrigeración, la listeria puede sobrevivir y multiplicarse incluso dentro del refrigerador. Eso la vuelve especialmente peligrosa en alimentos listos para comer, como quesos blandos, embutidos, carnes frías o productos lácteos.

El problema es mayor para embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas con el sistema inmunológico debilitado, grupos en los que la listeriosis puede causar complicaciones graves.

Cómo limpiar el refrigerador después de un retiro

Los CDC recomiendan vaciar el refrigerador, retirar estantes y cajones removibles y lavarlos con agua caliente y jabón. Luego hay que limpiar el interior del refrigerador, incluidas las paredes, puertas, juntas y cajones que no puedan retirarse.

Como paso adicional, puede usarse una solución desinfectante preparada con una cucharada de cloro líquido sin olor en un galón de agua. Después, las superficies deben secarse con una toalla limpia o dejarse secar al aire.

Por último, pero no menos importante, no olvidar las manos y la mesada: la limpieza no termina en la heladera. También hay que lavar las manos, las superficies de cocina, las tablas, los recipientes y los utensilios que tocaron el alimento retirado.

En una alerta alimentaria, la diferencia entre “tiré el producto” y “limpié todo lo que tocó” puede ser importante. Sobre todo cuando se trata de listeria, una bacteria capaz de permanecer en lugares donde muchos consumidores creen que el frío alcanza para mantener todo seguro.

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