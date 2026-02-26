Botiquín de primeros auxilios: suministros y medicamentos que salvan vidas

Un botiquín de primeros auxilios es esencial para la atención inmediata en caso de lesiones o emergencias. Proveerlo adecuadamente puede marcar la diferencia en situaciones críticas.

Sin embargo, el contenido del botiquín debe adaptarse a las necesidades de cada hogar. En el mismo debe haber suministros básicos, medicamentos de uso común y artículos de emergencia.

La recomendación es mantener un kit de estos en casa y otro móvil que pueda ser trasladado con nosotros; una especie de farmacia portátil y cómoda.

¿Qué deben contener?

De acuerdo a Mayo Clinic, una reconocida fundación para la educación y la investigación médica, un botiquín de primeros auxilios bien provisto puede ayudar a responder eficazmente ante lesiones frecuentes y emergencias, y en consecuencia debe contener:

Suministros esenciales:

Cinta adhesiva.

Vendas elásticas.

Tiras de vendas y vendajes de tipo mariposa en diferentes tamaños.

Pegamento de alto rendimiento.

Torniquete de goma.

Catéter francés n.º 14.

Vendas estériles antiadherentes y rollo de gasa en varios tamaños.

Protector o almohadilla para los ojos.

Vendaje triangular grande, que puede usarse como cabestrillo.

Férula de aluminio para los dedos.

Compresas frías instantáneas.

Bolas de algodón e hisopos de algodón.

Varios pares de guantes desechables sin látex.

Cinta americana.

Vaselina u otro lubricante.

Bolsas de plástico de diferentes tamaños.

Alfileres de gancho de varios tamaños.

Tijeras y pinzas pequeñas.

Desinfectante para manos.

Ungüento antibiótico.

Solución antiséptica y toallitas.

Solución para lavarse los ojos.

Termómetro.

Pera u otro dispositivo de succión para lavar las heridas.

Solución salina estéril para irrigación, enjuague.

Barrera respiratoria o mascarilla quirúrgica.

Jeringa, taza o cuchara para medicamentos.

Manual de primeros auxilios.

Agua oxigenada para desinfectar.

Medicamentos:

Gel de aloe vera.

Loción de calamina.

Medicamento antidiarreico.

Laxante.

Antiácidos.

Antihistamínicos, como la difenhidramina.

Crema con hidrocortisona.

Medicamentos para la tos y el resfriado.

Medicamentos personales que no necesitan refrigeración.

Autoinyector de epinefrina, si lo receta el profesional de atención médica.

Analgésicos, como aspirina, acetaminofén (Tylenol, otros) o ibuprofeno (Advil, Motrin IB, otros).

Artículos de emergencia:

Números de teléfono de emergencia, como información de contacto de su pediatra y equipo para la atención de la salud de su familia. En el caso de Estados Unidos, comunicarse con el Centro de Control de Intoxicaciones a través del sitio www.poison.org o llamando al 1-800-222-1222. Ambas opciones son gratuitas, confidenciales y están disponibles las 24 horas del día.

Formularios de consentimiento médico para cada miembro de la familia.

Formularios de antecedentes médicos para cada miembro de la familia.

Información sobre el seguro médico, como números de miembro y números de teléfono.

Linterna pequeña y resistente al agua o linterna para la frente y baterías de repuesto.

Fósforos resistentes al agua.

Bloc de notas pequeño e instrumento de escritura resistente al agua.

Manta isotérmica.

Teléfono móvil con cargador solar.

Protector solar.

Repelente de insectos.

Ubicación y acceso

Es crucial que el botiquín sea colocado en un lugar accesible, pero fuera del alcance de los niños. Instruir a los niños sobre su ubicación y propósito fomenta la preparación ante emergencias.

Revisión y mantenimiento

La revisión periódica del botiquín garantiza que los suministros estén actualizados. Se deben reemplazar o reabastecer elementos caducados. Mantener un registro de las fechas de uso es una práctica recomendable.

Capacitación en primeros auxilios

Considerar la participación en cursos de primeros auxilios, como los ofrecidos por la Cruz Roja Americana, contribuye a una mejor respuesta en situaciones de emergencia. La educación es clave para preparar a todos los miembros de la familia, incluidos los niños.

