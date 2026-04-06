Alertan que nuggets de pollo con forma de dinosaurio podrían contener plomo

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) hizo llamado urgente sobre la presencia de plomo en ciertos paquetes de nuggets de pollo con forma de dinosaurio de la marca Great Value, disponibles anteriormente en Walmart.

“Los nuggets fueron producidos el 10 de febrero de 2026. No se solicitó retiro del producto, ya que ya no está disponible para la venta, pero FSIS advierte que algunos podrían aún estar en las neveras de los consumidores”, dijo la entidad en un comunicado de prensa.

Puntualizan que estos productos fueron enviados a tiendas Walmart en todo el país. Se “sigue investigando y podría añadir más productos a la alerta”, advierten.

Detalles del producto

De acuerdo a datos encontrados en las especificaciones:

Producto: Fully Cooked Dino Shaped Chicken Breast Nuggets.

Marca: Great Value.

Fecha de caducidad: 10 de febrero de 2027.

Código de lote: 0416DPO1215.

Número de establecimiento: P44164.

Great Value Fully Cooked Dino Shaped Chicken Breast Nuggets. Crédito: USDA | Cortesía

Riesgos a la salud

El plomo es un contaminante tóxico, especialmente peligroso para mujeres embarazadas y niños. La exposición puede causar graves problemas de salud en estos grupos vulnerables.

A pesar de que estos productos ya no están a la venta, es recomendable que los consumidores revisen sus congeladores. El USDA sugiere desechar los nuggets o devolverlos a Walmart para recibir un reembolso.

Síntomas específicos de intoxicación por plomo

Los síntomas de la intoxicación por plomo varían según la edad y la gravedad de la exposición, pero suelen incluir dolor abdominal, fatiga y problemas neurológicos. En niños, son comunes el retraso en el desarrollo, irritabilidad y pérdida de apetito, mientras que en adultos aparecen hipertensión, dolores de cabeza y trastornos de memoria.

Síntomas en niños

Retraso en el desarrollo y dificultades de aprendizaje.

Irritabilidad, pérdida de apetito y peso.

Dolor abdominal, vómitos, estreñimiento y convulsiones.

Síntomas en adultos

Hipertensión arterial y dolor articular/muscular.

Dolor de cabeza, problemas de memoria y trastornos del estado de ánimo.

Reducción de espermatozoides o complicaciones en el embarazo.

Tratamiento general. El primer paso es eliminar la exposición al plomo e identificar su fuente mediante una evaluación clínica. Se mejora la nutrición y, en casos graves, se hace descontaminación digestiva o se utiliza terapia de quelación con medicamentos como succímero, dimercaprol o edetato cálcico disódico, a menudo junto con suplementos de minerales como zinc o hierro.

Medidas de apoyo. Requiere hospitalización en intoxicaciones severas, con seguimiento de niveles en sangre y apoyo para síntomas como anemia o encefalopatía. Siempre consulta a un médico para un diagnóstico preciso mediante análisis de sangre.

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