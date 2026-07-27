¿Más grave de lo que se creía?: brote de ciclosporiasis se extiende por 41 estados y supera los 4,000 casos

El brote de ciclosporosis que afecta a Estados Unidos sigue expandiéndose y ya es considerado el mayor registrado en la historia del país. Esto, según los últimos registros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que han confirmado 4,173 casos en 41 estados. Sin contar que otros 7,400 permanecen bajo investigación.

Sin embargo, a nivel de medios se ha creado una confusión de cifras. La aparente contradicción se debe a la diferencia entre los reportes totales de la enfermedad a nivel nacional y el rastreo de un brote específico.

La confusión es totalmente comprensible, aclara The Guardian, ya que los medios mezclan dos datos diferentes: existen reportes de ciclosporiasis en 41 estados, pero el brote masivo por la lechuga contaminada afecta formalmente a 9 estados. El epicentro de la investigación vinculada al consumo de lechuga iceberg rallada de la empresa Taylor Farms (distribuida en cadenas como Taco Bell) implica a Michigan, Ohio, Indiana, Kentucky, Virginia Occidental, Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania.

Con relación al número de casos, la variación en las publicaciones se debe al tipo de conteo que se utiliza. Existen 4,173 casos, que es la cifra oficial de casos confirmados por laboratorio, más los 7,400 casos sospechosos, pero que están bajo investigación, con los que se llegaría a más de 11,500 casos. El panorama real que reportan los departamentos de salud locales sucede al sumar los casos probables y sospechosos, debido a que el procesamiento de datos lleva semanas de retraso. Es de destacar que solo el estado de Michigan acumula más de 8,100 casos probables.

¿Es el mayor brote de la historia de EE.UU.?

Aunque el brote actual de casos de coclosporiasis confirmados aún no ha superado el récord establecido en 2019, de 4,703 según registros oficiales de los CDC, los funcionarios de salud afirman que se espera que el número de casos continúe aumentando en las próximas semanas debido a las demoras en la identificación y confirmación de las infecciones.

De acuerdo al ritmo actual, se teme que el número de casos confirmados supere con creces los 4,173 actuales.

En aquella oportunidad, la enfermedad afectó a 37 jurisdicciones, por la alta incidencia de productos agrícolas frescos contaminados por el parásito Cyclospora cayetanensis.

Esta marca se mantuvo como el año con más infecciones registradas en la historia de EE.UU. hasta la superación de las tendencias de vigilancia actuales.

Grandes brotes por Cyclospora reportados en la historia de Estados Unidos han sido: en 1996, por frambuesas importadas de Guatemala; en 2013, por mezcla de ensalada preenvasada y cilantro fresco de México; en 2018, por mezcla de ensaladas de McDonald’s y otros productos frescos que se venden en tiendas de conveniencia; y en 2019, por contaminación de albahaca fresca de México, recoge Newsweek.

El miedo a comer lechugas y verduras verdes

La enfermedad, causada por el parásito Cyclospora, provoca síntomas gastrointestinales intensos que pueden prolongarse durante semanas y afectar significativamente la calidad de vida de los pacientes.

Tras localizarse que la principal causa de la transmisión parasitaria se debe a la lechuga, por lo que popularmente se ha bautizado el problema de salud como “lettuce-gate” en las redes sociales, se teme que no esté todo controlado y que no sea la única causa.

“No creo que podamos decir que esto esté bajo control todavía”, dijo a CBS News el Dr. Ulysses Wu, epidemiólogo jefe de Hartford HealthCare. “Aunque esta lechuga estuviera implicada, no significa que otros productos agrícolas no lo estén también”, advirtió.

A esto se agrega el anuncio reciente de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de un nuevo brote de ciclosporiasis vinculado a productos no especificados.

“Básicamente, están permitiendo que los brotes continúen sin que se encuentre una solución. “Inevitablemente, más personas enfermarán”, dijo Bill Marler, abogado y defensor de la seguridad alimentaria del área de Seattle, quien ha presentado demandas contra Taco Bell en nombre de personas que alegan haber enfermado de ciclospora después de comer allí, reseñó CBS.

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