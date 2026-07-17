Confirman que lechuga de Taco Bell ha sido la fuente de un brote de parásitos causantes de diarrea en 5 estados

Funcionarios de salud han determinado que la lechuga iceberg de origen mexicano, servida en restaurantes Taco Bell, es la responsable de un brote de parásitos Cyclospora en cinco estados de EE.UU.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron alertas a los consumidores de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, instando a no consumir lechuga iceberg rallada de estos establecimientos.

“El CDC también está investigando otros brotes y casos de ciclosporiasis a nivel nacional que no están relacionados con este brote”, advirtieron los CDC en un comunicado.

Hasta ahora se han reportado un número récord de casos de ciclosporiasis en más de 30 estados. Sin embargo, los expertos han señalado que no todas las enfermedades recientes en Estados Unidos podrían tener una sola causa, reseña Associated Press (AP).

“Creemos que la salud pública es una responsabilidad compartida entre los restaurantes, sus proveedores y las autoridades, y nos enorgullece haber actuado con rapidez y proactividad para proteger a nuestros clientes. Taco Bell ha tomado medidas preventivas y animamos a todos los restaurantes, minoristas y operadores de servicios de alimentos pertinentes a que hagan lo mismo”, agregaron los CDC en el comunicado.

Cyclospora es un parásito que provoca síntomas de diarrea acuosa y se propaga a través de heces. Aunque la enfermedad no suele ser mortal, su incremento en los casos es motivo de alarma, y se atribuye a factores como el cambio climático y mejoras en la detección de brotes.

Investigación y proveedor implicado

Una investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha señalado a Taylor Farms, con sede en Salinas, California, como el proveedor de lechuga implicado. No obstante, la agencia no lo ha identificado oficialmente; se conoció a través de un funcionario federal que fue informado sobre la investigación, pero que no estaba autorizado a hablar al respecto, señaló AP.

Es de destacar que este proveedor ya había estado relacionado con brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en el pasado.

La lechuga rallada de Taylor Farms servida por los establecimientos de Taco Bell es hasta ahora la señalada por las autoridades sanitarias estadounidenses. Taco Bell ha tomado la decisión de eliminar temporalmente los ingredientes potencialmente contaminados de sus restaurantes en respuesta a la situación actual.

En un comunicado, los funcionarios federales de salud recalcaron que podrían identificarse otras “marcas, restaurantes, minoristas o canales de distribución” a medida que avance la investigación.

Síntomas de la infección por Cyclospora

La infección por Cyclospora suele causar diarrea acuosa prolongada, a menudo con calambres abdominales, distensión, gases, náuseas y pérdida de apetito; también puede haber fatiga, pérdida de peso, vómitos, dolores musculares y febrícula.

En algunas personas los síntomas desaparecen y luego regresan, y otras pueden no presentar síntomas.

Diagnóstico

El diagnóstico se hace principalmente con un examen de heces para buscar el parásito, y a veces se necesitan varias muestras recolectadas en días distintos porque la eliminación del parásito puede ser intermitente.

El laboratorio puede usar técnicas especiales como concentración de la muestra, tinción ácido-alcohol resistente modificada, observación con fluorescencia UV o pruebas moleculares tipo PCR; además, no todas las pruebas gastrointestinales incluyen Cyclospora, por lo que a veces debe pedirse específicamente.

Cuándo sospecharla

Debe considerarse especialmente si hay diarrea que dura más de unos días o semanas, o si hubo viaje reciente a zonas tropicales o subtropicales donde el parásito es endémico. Si la diarrea persiste, aparece deshidratación o hay pérdida de peso marcada, conviene buscar atención médica.

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