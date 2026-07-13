Claves sobre la “diarrea explosiva” que mantiene en vilo a personas en más de 30 estados de EE.UU.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportan un incremento notable de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos, con un total de 2,944 casos confirmados distribuidos en 32 estados desde el 1 de mayo de 2026.

Particularmente, en California, el número de casos reportados oscila entre 1 y 10, lo que sugiere un potencial aumento no contabilizado. Las cifras más altas se registran en Michigan, con 1,562 casos.

Cómo se transmite la ciclosporiasis

La ciclosporiasis se transmite principalmente a través de alimentos y agua contaminados. La investigación ha señalado que los productos frescos importados, como frambuesas y lechuga, son los más afectados.

Los alimentos contaminados con el parásito Cyclospora cayetanensis no se suelen pasar directamente de una persona a otra, porque el parásito necesita varios días en el ambiente para volverse infeccioso.

Cómo ocurre el contagio

Al comer frutas, verduras o hierbas contaminadas.

Al beber agua contaminada.

En algunos casos, al tocar superficies u objetos contaminados y luego llevarse las manos a la boca.

Alimentos de mayor riesgo

Los brotes suelen relacionarse con productos frescos, sobre todo verduras de hoja verde, hierbas frescas y bayas.

Medidas de prevención

Lávate bien las manos con agua y jabón.

Lava cuidadosamente frutas y verduras.

Evita agua no tratada y alimentos crudos de origen dudoso, especialmente al viajar.

Síntomas más comunes

Los síntomas más comunes de la ciclosporiasis son diarrea acuosa y malestar intestinal; otros síntomas frecuentes incluyen pérdida de apetito y de peso, calambres abdominales, hinchazón, gases, náuseas y vómitos. La infección también puede causar fatiga, dolores musculares y fiebre leve; algunos pacientes tienen recaídas y la diarrea no tratada puede durar varias semanas.

Inicio: los síntomas suelen aparecer entre 5 y 7 días después de la ingestión del parásito.

Curso: puede haber intervalos de mejoría seguidos de recaídas si no se trata adecuadamente.

Asintomáticos: algunas personas infectadas no presentan síntomas, pero pueden seguir eliminando quistes y contribuir a la transmisión.

Si sospechas ciclosporiasis (diarrea persistente, especialmente tras viajar o tras consumo de frutas/verduras crudas), consulta a un profesional de salud para diagnóstico y tratamiento; existe terapia efectiva que reduce la duración y gravedad de los síntomas.

Tratamientos recomendados

Los expertos consideran la ciclosporiasis una infección parasitaria intestinal significativa, sobre todo en regiones tropicales y subtropicales, pero con casos cada vez más reportados en zonas no tradicionales por el aumento de viajes internacionales y la importación de alimentos.

La opinión general es que, aunque en personas inmunocompetentes suele ser una enfermedad leve y resolutiva, puede ser grave, prolongada y complicada en pacientes inmunodeprimidos (por ejemplo, con VIH, trasplantados o en quimioterapia).

Desde el seno de los CDC, especialistas resaltan que muchos de los antibióticos (metronidazol, azitromicina, albendazol, etc.) se consideran ineficaces según datos anecdóticos y estudios limitados.

El Manual Merck para Profesionales reafirma que el tratamiento recomendado es TMP-SMX, y que en pacientes inmunodeprimidos la infección puede persistir y requerir manejo prolongado.

Por otro lado, se enfatiza la importancia de mejorar el diagnóstico (microscopía especial, técnicas moleculares) y de considerar la ciclosporiasis en pacientes con diarrea crónica, especialmente si tienen historia de viajes o consumo de alimentos frescos importados.

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