Cuando el estómago se come a sí mismo, dos líneas contrastadas: gastritis autoinmune vs. autofagia inducida

Bryan Johnson, un biohacker y gurú de la longevidad, anunció que padece gastritis autoinmune (AIG), una enfermedad crónica que ataca las células parietales del estómago. Esto resulta en una disminución del ácido estomacal y afecta la absorción de vitamina B12. Johnson compareció en su Instagram para explicar que “mi estómago se está comiendo a sí mismo”.

De 48 años, el empresario tecnológico afincado en Los Ángeles compartió detalles sobre su infancia, donde consumía alimentos poco saludables, recogió Fox News Digital. A lo largo de su vida, la acumulación de estrés y la mala alimentación lo llevaron a ganar peso y a experimentar depresión crónica. Destacó cómo estas circunstancias contribuyeron al desarrollo de su enfermedad autoinmune.

Johnson señala que, de niño, comía cereales azucarados, bebía refrescos azucarados y “devoraba comida rápida”. “Me convertí en padre joven de tres hijos y comencé a construir un negocio”, continuó. “Haciendo malabarismos con ese estrés y trabajo duro, descuidé mi salud y subí 18 kilos. En pocos años caí en una profunda depresión crónica”, recalcó.

Diagnóstico y síntomas

La AIG puede ser difícil de diagnosticar y a menudo se manifiesta años después de que el daño ya ha ocurrido. Johnson experimentó deficiencia de hierro y B12, vinculando sus niveles bajos de ferritina a su enfermedad. A pesar de diversos intentos por aumentar su hierro, los errores frecuentes en el diagnóstico hicieron que pasara una década sin un tratamiento adecuado.

“Los niveles bajos de hierro se normalizan y rara vez se investigan cuando aún no se ha manifestado la anemia”, escribió Johnson. “Ese punto ciego fue lo que me ocultó el diagnóstico durante una década”.

“Pero ninguna de ellas explicaba el problema fundamental: a pesar de tomar hierro por vía oral, probar todas las formulaciones y usar todos los trucos de sincronización, nada de hierro se quedaba en mi organismo”, afirmó a Fox.

A pesar de su diagnóstico, Johnson expresó su ambición de alcanzar la inmortalidad para el año 2140. Su enfoque incluye el uso de inteligencia artificial y tratamientos innovadores que buscan desafiar el proceso de envejecimiento. Johnson enfatiza que ninguna condición debe considerarse incurable sin que se haya intentado una solución con las tecnologías actuales.

Johnson finalizó su declaración instando a otros a cuidar su salud y bienestar, resaltando la importancia de la vida y el cuidado del planeta. Esto refleja su búsqueda constante de promover una vida más saludable tanto para él como para la comunidad en general.

Síntomas de la gastritis autoinmune

Los síntomas comunes de la gastritis autoinmune combinan molestias digestivas con signos de anemia por falta de hierro y vitamina B12. Muchas personas pueden estar años casi sin síntomas claros hasta que aparecen estos déficits.

Síntomas digestivos frecuentes:

Dolor o molestia en la parte alta del abdomen (boca del estómago).

Náuseas y, en algunos casos, vómitos.

Pérdida de apetito y adelgazamiento involuntario.

Diarrea y malabsorción de nutrientes cuando la enfermedad está más avanzada.

Un ejemplo típico es la persona que describe “llenura” rápida, ardor o presión en la boca del estómago acompañados de náuseas recurrentes.

Manifestaciones por anemia y falta de hierro:

Cansancio marcado, debilidad y somnolencia.

Palidez de piel y mucosas.

Falta de aire al esfuerzo, taquicardia y palpitaciones.

Cefalea, dificultad para concentrarse e irritabilidad.

Estas molestias muchas veces hacen que el cuadro se parezca más a “anemia crónica” que a una gastritis típica.

Síntomas por déficit de vitamina B12:

Hormigueo o entumecimiento en manos y pies (parestesias).

Debilidad muscular, sensación de piernas rígidas o calambres.

Alteraciones neurológicas más serias en déficits avanzados: neuropatía periférica, problemas de memoria o cambios en el estado de ánimo.

También puede aparecer glositis (lengua roja, lisa, dolorosa) y, en algunos casos, ictericia leve (coloración amarillenta).

Evolución y características “silenciosas”

En muchos pacientes, la gastritis autoinmune progresa de forma casi asintomática durante años.

Los síntomas suelen hacerse evidentes cuando ya hay atrofia gástrica y anemia perniciosa (anemia por déficit de B12).

Por eso es habitual que el diagnóstico se haga al estudiar una anemia o un déficit de vitamina B12 más que por el dolor de estómago.

Ayuno intermitente: método de autofagia

En personas sanas, el ayuno intermitente en sí no suele causar gastritis ni AIG directamente, pero puede empeorar síntomas digestivos si ya hay problemas previos o si se hace de forma inadecuada. No hay evidencia sólida de que la autofagia inducida por ayuno genere por sí sola una gastritis o una AIG, aunque en personas con estómago “delicado” sí puede disparar molestias como acidez, reflujo o dolor.

Qué se sabe sobre ayuno y gastritis

Varios gastroenterólogos y divulgadores coinciden en que el ayuno intermitente no produce gastritis en una persona que parte de un estómago sano; el problema suele aparecer cuando ya existe gastritis, úlcera o reflujo y se fuerzan ayunos largos.

El estómago sigue produciendo ácido aunque no comamos, y en algunas personas eso se traduce en más acidez, reflujo o sensación de “ardor”, especialmente si ayunan muchas horas y luego comen en exceso o con alimentos muy irritantes (grasas, ultraprocesados, picantes, alcohol).

Ayuno, autofagia y mucosa gástrica

La autofagia es un mecanismo de “reciclaje celular” que se activa con ayunos y parece favorecer la renovación de la mucosa digestiva y la desinflamación en algunos contextos, más que dañarla.

Revisiones y expertos señalan que, en general, el ayuno intermitente muestra beneficios en recambio celular de la mucosa, flora intestinal y procesos inflamatorios; no se ha demostrado que por sí mismo genere lesiones como gastritis o úlceras en personas sin patología previa.

Riesgos y situaciones donde puede empeorar

Si ya tienes gastritis (sobre todo crónica o activa), úlcera o ataque agudo de dolor, varios especialistas recomiendan no empezar ayuno intermitente hasta que esa lesión esté controlada, porque los síntomas pueden intensificarse.

También se desaconseja el ayuno sin supervisión en casos de reflujo severo, antecedentes de sangrado digestivo, colon irritable con estreñimiento, enfermedad inflamatoria intestinal activa, o trastornos de la conducta alimentaria.

Sobre AIG (gastritis autoinmune)

La gastritis autoinmune se asocia a alteraciones inmunitarias (anticuerpos contra células parietales, déficit de vitamina B12, etc.), no se describe el ayuno intermitente ni la autofagia como causa directa de esta enfermedad en la literatura divulgativa revisada.

En personas con patología autoinmune digestiva, el ayuno podría ser neutro o incluso útil en la inflamación, pero debe valorarse caso por caso con médico, porque cambios bruscos de pauta alimentaria pueden interactuar con medicación, estado nutricional y síntomas.

Cómo hacerlo más seguro si decides ayunar

Empezar con ventanas cortas (por ejemplo, 12–14 horas) y observar síntomas, en lugar de saltar de golpe a 16–20 horas, reduce el riesgo de acidez o malestar.

Romper el ayuno con comidas suaves (poca grasa, sin ultraprocesados, evitando alcohol, café en exceso, cítricos y picantes) y no acostarse inmediatamente después de cenar ayuda a proteger la mucosa gástrica.

Si ya tienes molestias gástricas frecuentes, diagnóstico de gastritis o sospecha de AIG, lo más prudente es hablar con un gastroenterólogo antes de continuar o iniciar ayuno intermitente, para adaptar tiempos de ayuno, tipo de alimentación y revisar si tu caso particular lo tolera bien.

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