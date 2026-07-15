¡Sin miedo a la “diarrea explosiva”! Cómo seguir comiendo frutas, vegetales y verduras y no infectarte en el intento

Aunque no se ha precisado exactamente la fuente de uno de los mayores brotes de infecciones por Cyclospora registrados en Estados Unidos en los últimos años, se teme sobre todo de ingredientes de origen vegetal mal lavados o contaminados por el parásito desde la misma tierra.

La ciclosporosis es una enfermedad intestinal provocada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. Este parásito afecta el intestino delgado y puede causar síntomas de diarrea acuosa, dolor abdominal y pérdida de peso, entre otros.

El parásito se contrae generalmente al consumir alimentos o agua contaminados. Afortunadamente, la infección por Cyclospora suele responder al tratamiento con antibióticos, y rara vez provoca complicaciones graves, pero es conveniente seguir ciertas recomendaciones para no “sufrir en el intento”,

Prevención y tratamiento

Se enfatiza la importancia de la higiene. Lavar las manos con agua y jabón es crucial, ya que los desinfectantes a base de alcohol no son efectivos contra la Cyclospora. Las prácticas recomendadas incluyen el uso de vinagre para limpiar frutas y verduras y la cocción de alimentos a altas temperaturas para eliminar el parásito.

A pesar de que la ciclosporosis puede conllevar complicaciones leves, el tratamiento principal incluye antibióticos como el trimetoprim-sulfametoxazol.

La hidratación y el reposo son esenciales, especialmente para aquellos que experimentan síntomas severos.

Alimentos más propensos a contaminación

Los alimentos más frecuentemente implicados en brotes de Cyclospora son frutas y verduras frescas, especialmente aquellas que se consumen crudas o que tienen superficies irregulares donde el parásito puede adherirse; ejemplos repetidos en informes incluyen hojas verdes para ensalada, cilantro y otras hierbas frescas, frambuesas, melones, pepinos y guisantes.

Medidas prácticas al consumir y preparar esos alimentos:

Lavar frutas y verduras bajo agua corriente limpia antes de comerlas, cortarlas o cocinarlas; frote firmes (melón, pepino) con un cepillo para productos frescos cuando sea posible.

Desechar o recortar las partes magulladas o dañadas de los productos antes de prepararlos o consumirlos.

Cocinar cuando sea posible: calentar los alimentos a temperaturas apropiadas destruye Cyclospora (la cocción es más segura que consumir crudo).

Lavado de manos y limpieza de superficies: lávese las manos con agua y jabón antes y después de manipular alimentos; lave y desinfecte tablas de cortar, utensilios y áreas donde se preparan productos frescos.

Evitar productos de riesgo para grupos vulnerables: niños, embarazadas, mayores y personas inmunocomprometidas deberían evitar, cuando sea posible, consumir alimentos crudos de mayor riesgo (por ejemplo ensaladas preparadas o hierbas frescas).

Preferir opciones seguras cuando haya alertas: durante brotes, las autoridades a veces recomiendan evitar ciertos productos o elegir opciones cocidas o congeladas (la congelación puede reducir pero no garantizar la eliminación).

Qué hacer si sospecha exposición o enfermedad:

Si desarrolla diarrea prolongada, cólicos abdominales, pérdida de apetito o fatiga después de consumir productos frescos, consulte a un profesional de salud para diagnóstico y tratamiento; la infección puede durar semanas sin tratamiento.

Informe a las autoridades sanitarias locales si cree que un alimento comercial pudo estar involucrado, para ayudar a investigar posibles brotes.

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