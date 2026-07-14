Brote masivo de diarrea está relacionado con consumo de lechuga y verduras de hoja verde

Un brote de diarrea causado por el parásito Cyclospora ha sorprendido a las autoridades de salud en Michigan y Ohio, con más de 3,000 casos reportados hasta la fecha. A pesar de la atención en la lechuga y verduras de hoja verde, los funcionarios enfatizan que todavía no se ha determinado una fuente precisa.

Michigan ha registrado hasta ahora 2,640 casos, incluyendo 44 hospitalizaciones, mientras que Ohio suma 361 casos con al menos 46 hospitalizaciones, reporta CNN en Español. La incidencia de esta enfermedad parece estar subestimada debido a la dificultad de diagnosticarla, lo que pone de relieve la necesidad de una vigilancia más robusta.

“La información preliminar indica que la lechuga es un producto común que aparece con frecuencia durante la investigación”, declaró la Dra. Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva de Michigan.

Consideraciones importantes

La identificación de la fuente del brote se complica por la naturaleza del Cyclospora. El recuento de casos de ciclosporiasis es lento y puede requerir que los pacientes recuerden lo que comieron semanas atrás, recoge CNN.

De por sí, el Cyclospora es un patógeno más difícil de rastrear que otros. Por ejemplo, en el caso de algunos patógenos transmitidos por los alimentos, como la bacteria E. coli y la salmonela, los científicos pueden secuenciar su ADN. No funciona exactamente igual con la ciclospora, afirma Jennifer McEntire, microbióloga, fundadora y directora ejecutiva de Food Safety Strategies.

“En el caso de los patógenos bacterianos, la tecnología está bastante avanzada y los organismos son realmente muy, muy simples. Es como leer un libro infantil en comparación con leer Guerra y paz, siendo la Cyclospora la Guerra y paz”, indicó McEntire. “Todas son letras del alfabeto, pero no son lo mismo”, expresó.

Además, las pruebas genómicas para detectar los casos son complicadas y la falta de recursos tras los recortes en los sistemas de salud pública es evidente.

Aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) continúan monitoreando la situación, el sistema FoodNet, que antes ofrecía una cobertura integral, ha reducido su alcance.

Recomendaciones para la población

Mientras se investiga, las autoridades sanitarias recomiendan lavar bien las frutas y verduras y optar por lechugas enteras en lugar de las prelavadas.

A pesar de las intervenciones tempranas, identificar el origen del brote es un proceso largo y complicado que requiere la colaboración de los afectados.

“La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) y los CDC están colaborando activamente con los socios estatales para identificar el origen del creciente número de enfermedades”, declaró Emily Hilliard, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, en un comunicado enviado por correo electrónico.

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