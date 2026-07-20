¡Se trató de un falso positivo! FDA afirma que no han encontrado el parásito Cyclospora en la lechuga de Taylor Farms

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció que la muestra de lechuga de Taylor Farms, que había resultado positiva para ciclospora, se consideró un falso positivo. Esta conclusión se basa en la complejidad de la detección del parásito.

“Debido a la complejidad en la detección de Cyclospora, los expertos de laboratorio de la FDA revisaron nuevamente los resultados de las muestras y concluyeron que el hallazgo no representa una verdadera amplificación y debe considerarse un falso positivo”, dijo la FDA en un comunicado replicado por CBS News.

A pesar del falso positivo, Taylor Farms había retirado voluntariamente la lechuga iceberg proveniente del centro de México. La decisión se tomó como medida de precaución, tras la vinculación posible con un brote de ciclosporiasis.

La FDA identificó una granja específica, que representa menos del 1% del suministro de lechuga iceberg en EE.UU., como una posible fuente del brote. La compañía se comprometió a colaborar con las autoridades de salud pública.

Impacto del brote

El brote de ciclosporiasis ha afectado a más de 1,600 personas en 34 estados, aunque los departamentos de salud estatales reportan cifras que superan los 5,000 casos en algunos lugares.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron que la lechuga suministrada a restaurantes Taco Bell (en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental) fue una de las fuentes vinculadas al brote. Walmart también retiró productos de ensalada relacionados como precaución.

La ciclosporiasis, causada por el parásito Cyclospora, puede provocar síntomas como diarrea acuosa persistente. Aunque no se han reportado muertes, los brotes de esta enfermedad tienden a ocurrir en primavera y verano.

Protocolos clave de la retirada de productos

Las empresas como Taylor Farms siguen protocolos estrictos y estandarizados al retirar productos del mercado tras detectar patógenos, combinando acciones voluntarias inmediatas con la colaboración regulatoria.

Cuando se detecta contaminación por patógenos (como Cyclospora, E. coli, Listeria, o Salmonella), las empresas activan un plan de retirada que incluye:

Suspensión inmediata de distribución : Se detiene el envío de productos del lote o región implicada.

: Se detiene el envío de productos del lote o región implicada. Notificación a autoridades sanitarias : Se informa a la FDA, CDC y autoridades estatales para coordinar la investigación.

: Se informa a la FDA, CDC y autoridades estatales para coordinar la investigación. Retiro voluntario o formal : La empresa puede iniciar un retiro voluntario (decisión propia) o enfrentar un retiro formal (orden regulatoria).

: La empresa puede iniciar un retiro voluntario (decisión propia) o enfrentar un retiro formal (orden regulatoria). Comunicación a clientes y distribuidores : Se notifica a minoristas, supermercados y otros puntos de venta para remover el producto de los estantes.

: Se notifica a minoristas, supermercados y otros puntos de venta para remover el producto de los estantes. Instrucciones claras a consumidores : Se indica desechar el producto inmediatamente, no consumirlo, y se ofrecen reembolsos completos.

: Se indica desechar el producto inmediatamente, no consumirlo, y se ofrecen reembolsos completos. Línea de atención al cliente : Se establece un número telefónico y horario específico para consultas de consumidores.

: Se establece un número telefónico y horario específico para consultas de consumidores. Monitoreo y seguimiento: Se continúa trabajando con autoridades para identificar el origen del patógeno y verificar que todos los lotes afectados sean retirados.

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