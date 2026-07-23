Perejil y cilantro, posible fuente de ciclospora en Carolina del Norte





Funcionarios estatales de salud dijeron que estas hierbas parecen estar relacionadas con el aumento de casos en Carolina del Norte. Al mismo tiempo, la FDA identificó un nuevo brote cuyo origen aún se desconoce.

Las hierbas frescas han estado vinculadas a brotes anteriores de enfermedades causadas por la ciclospora.

By Paris Martineau

En una conferencia de prensa el 21 de julio, funcionarios de salud de Carolina del Norte, donde este verano se ha registrado un aumento de enfermedades causadas por el parásito ciclospora, dijeron que algunos casos parecen estar relacionados con el perejil y el cilantro. El estado ha reportado 561 casos de ciclosporiasis desde el 1 de mayo. Eso es casi el doble de los casos registrados durante todo 2025.

Los funcionarios estatales dijeron que la lechuga también podría estar involucrada y la incluyeron, junto con el perejil y el cilantro, entre los alimentos que “siguen apareciendo repetidamente” en las entrevistas con las personas infectadas. Sin embargo, señalaron que el aumento de casos registrado hasta ahora en Carolina del Norte no parece estar relacionado con el gran grupo de enfermedades “asociadas con la lechuga y los restaurantes Taco Bell” en otros estados. (Funcionarios federales de salud han vinculado la lechuga iceberg rallada, suministrada por Taylor Farms y servida en restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y West Virginia, con enfermedades en esos estados).

“No hemos observado esa relación aquí”, dijo Carl Williams, funcionario de salud pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. “Podemos afirmarlo porque investigamos a fondo todos los casos reportados en colaboración con nuestros departamentos de salud locales”.

Williams advirtió que los hallazgos eran preliminares y que todavía no se había identificado una fuente definitiva. Sin embargo, dijo que la frecuencia con la que el perejil, el cilantro y la lechuga han aparecido en los análisis detallados de los ingredientes que consumieron los residentes antes de infectarse ha llevado a los funcionarios a creer que estos alimentos “podrían estar implicados”.

Estas hierbas parecen estar entre los primeros alimentos adicionales, aparte de la lechuga iceberg, que los funcionarios de salud han relacionado públicamente con al menos algunos de los miles de casos de ciclosporiasis reportados este año en Estados Unidos.

El 22 de julio, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dijo que está investigando otro brote de ciclosporiasis, con al menos 72 casos, relacionado con “un producto que aún no ha sido identificado”. Un portavoz de la FDA dijo que la agencia ha iniciado una investigación para rastrear el origen del producto y que “los funcionarios están trabajando juntos para determinar la causa específica de las enfermedades en este grupo de casos de ciclospora”.

Hasta ahora este verano, la FDA ha abierto investigaciones sobre un total de seis brotes de ciclosporiasis. A excepción del brote relacionado con la lechuga iceberg en cinco estados, la agencia no ha identificado la causa de las enfermedades ni ha dicho dónde se encuentran las personas que se han enfermado.

No está claro si los casos de Carolina del Norte están relacionados con alguno de los cinco brotes cuyo origen aún se desconoce. La FDA no respondió preguntas específicas sobre si los casos de Carolina del Norte relacionados con el perejil y el cilantro forman parte de su investigación, ni sobre si estas hierbas se han relacionado con casos en otros estados. “Compartiremos información con el público cuando sea apropiado para proteger la salud pública y daremos actualizaciones cuando haya información confirmada que permita tomar medidas”, dijo el portavoz de la FDA.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte se negó a comentar cuando se le preguntó si la FDA estaba investigando el brote en ese estado. El portavoz tampoco respondió preguntas sobre si el perejil, el cilantro y la lechuga aparecieron con la misma frecuencia en las entrevistas sobre los alimentos consumidos por los residentes infectados, ni a las solicitudes de más detalles sobre el origen de cada producto agrícola posiblemente implicado.

En la conferencia de prensa del 21 de julio, los funcionarios estatales de salud dijeron que el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Carolina del Norte “no está realizando pruebas en productos de lechuga relacionados con el brote de ciclosporiasis” en este momento.

Los funcionarios estatales de salud han enviado “varios cientos” de muestras clínicas (es decir, muestras de heces de personas infectadas) a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dijo Williams durante la conferencia de prensa. Hasta ahora, el análisis de los CDC solo ha identificado “algunos” grupos de casos con similitudes genéticas dentro de Carolina del Norte, señaló. “Sospecho que tienen casos acumulados y están atrasados”, dijo Williams. “Estas cosas van a tomar tiempo. Ese análisis molecular no es rápido”.

¿Deberías evitar el perejil y el cilantro?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (DHHS) dijo: “Si usas ingredientes que han sido relacionados con el aumento de casos de ciclospora en Carolina del Norte, como la lechuga, el perejil y el cilantro, considera no usarlos o cocinarlos por completo para evitar que tú u otras personas se enfermen”.

Si vives en otro lugar, es difícil saber qué tan riesgoso puede ser consumir estas hierbas porque no se ha identificado a ningún proveedor y tampoco se sabe si existe una relación entre los casos de Carolina del Norte y los de otros estados. “Lo que sí sabemos es que las hierbas frescas han estado involucradas en brotes anteriores de ciclospora y que calentar los alimentos a 158° F mata el parásito”, dice el doctor James E. Rogers, PhD, director de seguridad alimentaria de Consumer Reports. “La mayoría de las personas no cocinan las hierbas frescas. Pero, sin importar dónde vivas, es importante seguir buenas prácticas de seguridad alimentaria”.

Rogers recomienda lavar bien todas las frutas y verduras con agua corriente antes de comerlas, especialmente si planeas consumirlas crudas. “Esto no necesariamente eliminará todos los parásitos de ciclospora si están presentes, pero probablemente reducirá su cantidad”, dice Rogers. “Una menor cantidad de parásitos podría reducir el riesgo de enfermarte o hacer que la enfermedad sea más leve si llegas a enfermarte”.

Esta es una noticia en desarrollo, y Consumer Reports seguirá proporcionando actualizaciones a medida que haya más información disponible.

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