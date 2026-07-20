La lechuga vinculada a la ciclospora fue enviada a 27 estados





Ante la falta de detalles proporcionados por Taylor Farms, los expertos de CR recomiendan que los consumidores de esos estados desechen toda la lechuga iceberg como medida de precaución.

La lechuga iceberg de Taylor Farms ha sido vinculada al brote actual de ciclosporiasis.

By Paris Martineau

Taylor Farms, uno de los mayores productores de verduras de hoja para ensalada del país, informó el viernes que está retirando del mercado en EE.UU. toda la lechuga iceberg proveniente del centro de México. La medida se tomó después de que funcionarios de salud identificaran una granja de la región como una posible fuente del brote que ha enfermado a miles de personas en todo EE.UU. este verano.

Los productos de lechuga iceberg retirados del mercado fueron enviados a Walmart, restaurantes Jack in the Box y grandes distribuidores de servicios de alimentos, entre ellos Sysco, en 27 estados entre el 29 de junio y el 16 de julio. Los estados que recibieron la lechuga involucrada, que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dijo que estaba siendo retirada del mercado por una posible contaminación con el parásito ciclospora, fueron: Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.

La lista de productos involucrados incluye Marketside, la marca propia de Walmart, según confirmó un portavoz de la compañía. Walmart retiró cuatro productos de ensalada de lechuga iceberg en bolsa de algunas de sus tiendas en los 27 estados incluidos en el retiro, informó a CR la portavoz Rachael Simmons. Los productos retirados son las bolsas de 12 y 24 onzas de Marketside Bagged Iceberg Salad (UPC: 681131328944 y 681131328951, respectivamente) y las bolsas de 8 y 16 onzas de Marketside Bagged Shredded Iceberg Salad (UPC: 681131328968 y 681131532099). Los productos tienen fechas de consumo preferente que van del 18 de julio al 3 de agosto de 2026.

Simmons, de Walmart, dijo que “hasta el momento no se ha confirmado ninguna enfermedad relacionada con estos productos” y que Walmart los retiró de sus tiendas en los estados mencionados “como medida de precaución” después de recibir un aviso de su proveedor. “Los clientes que compraron estos productos no deben consumirlos y deben desecharlos o devolverlos a su tienda Walmart local para recibir un reembolso completo”, dijo Simmons.

La cadena de restaurantes de comida rápida Jack in the Box también recibió la lechuga rallada involucrada, que se utilizó en restaurantes Jack in the Box de Texas, Oklahoma y Louisiana, según informó un portavoz a CR. “Nos enteramos del posible problema el jueves, antes del anuncio de la FDA, e inmediatamente les indicamos a los restaurantes que recibieron lechuga iceberg rallada a través de nuestro centro de distribución de Texas que retiraran el producto”, dijo Casey Middleton, portavoz de Jack in the Box. “Hasta el momento, no se conocen casos de enfermedad relacionados con los alimentos servidos en estos restaurantes Jack in the Box en conexión con la investigación en curso de la FDA”.

Los avisos de retiro del mercado publicados por Taylor Farms y la FDA tienen muy pocos de los detalles esenciales que los consumidores necesitan para identificar fácilmente los productos afectados. El aviso no incluye los nombres completos de las marcas de los productos involucrados. En su lugar, solo muestra lo que parecen ser abreviaturas que Taylor Farms utiliza internamente para identificar las marcas.

Por ejemplo, Marketside, la marca propia de Walmart, aparece como “MKTSD”, mientras que Sysco, el mayor distribuidor de alimentos de EE.UU., aparece como “SY”. Jack in the Box aparece como “JB”. Las tres compañías confirmaron que sus productos formaban parte del retiro del mercado después de que Consumer Reports se comunicara con ellas. CR está tratando de confirmar la identidad de otras cinco marcas cuyos nombres aparecen abreviados en el aviso. Taylor Farms no respondió de inmediato a las preguntas de CR sobre la identidad de estas marcas.

Debido a la falta de detalles, los expertos en seguridad alimentaria de CR recomiendan que los consumidores de los 27 estados donde se distribuyeron los productos de Taylor Farms desechen toda la lechuga iceberg como medida de precaución.

“La información publicada por Taylor Farms es imprecisa e insuficiente, especialmente dada la gravedad de este brote”, dice Brian Ronholm, director de política alimentaria de CR. “Los consumidores necesitan información clara sobre cuáles productos fueron afectados y dónde se vendieron. CR está pidiendo a la compañía que sea más transparente y responda mejor para proteger la seguridad de los consumidores”.

La mayor parte de la lechuga involucrada parece haber sido enviada a distribuidores de servicios de alimentos, según detalles adicionales incluidos únicamente en la versión de la FDA del aviso de retiro. Un portavoz de Sysco dijo que el distribuidor había “retirado de la distribución todos los productos de lechuga iceberg procesada de Taylor Farms provenientes de México y les indicó a sus clientes que los destruyeran”. El portavoz de Sysco no respondió a preguntas sobre dónde se sirvió o vendió la lechuga involucrada antes del retiro, ni sobre si Sysco la distribuyó a otros estados después de recibirla de Taylor Farms.

Según informes, Taylor Farms también suministró la lechuga iceberg rallada proveniente de México a restaurantes Taco Bell en Michigan, Ohio, West Virginia, Kentucky e Indiana. Investigadores federales relacionaron recientemente esos restaurantes con al menos 1,644 casos de enfermedad y 94 hospitalizaciones. (Taco Bell y su empresa matriz, Yum Brands, no parecen estar entre las marcas incluidas en el aviso de retiro, aunque Taco Bell dijo en un comunicado del 17 de julio que había “completado el retiro de la lechuga afectada de Taylor Farms de nuestros restaurantes”). Esa investigación forma parte de un esfuerzo más amplio para identificar la fuente de un extenso brote de enfermedades intestinales que ha afectado a personas en al menos 34 estados en los últimos meses.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron el 14 de julio que habían identificado al menos 1,645 casos de ciclosporiasis confirmados por laboratorio, una enfermedad causada por el parásito ciclospora, y que estaban trabajando para confirmar otros 5,100 reportes registrados desde mayo. Es casi seguro que el número real de infecciones sea mucho mayor. El 17 de julio, solo Michigan reportó 5,002 casos de ciclosporiasis y 102 hospitalizaciones.

“Lo que publicó Taylor Farms y que la FDA simplemente volvió a publicar ofrece muy poca información a los consumidores, aparte de los estados a los que se envió la lechuga”, dijo Bill Marler, abogado especializado en seguridad alimentaria en Seattle. “No hay códigos de lote ni nombres de los clientes de Taylor Farms, solo letras. Eso no es muy útil para el consumidor promedio”.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 18 de julio para incluir detalles recientemente publicados sobre el retiro del mercado. Esta historia sigue en desarrollo y CR continuará actualizando el artículo a medida que haya más información disponible.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.