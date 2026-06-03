Alcanzar flacidez sin control por adelgazar con fármacos antiobesidad dispara demanda de cirugías estéticas

El uso de fármacos antiobesidad como Ozempic y Mounjaro ha llevado a un incremento en la demanda de cirugías estéticas entre los pacientes que experimentan pérdida de peso rápida. Se estima que el 25% de los pacientes que acuden a consultas de cirugía estética lo hacen tras adelgazar debido a estos tratamientos.

Los especialistas destacan que alcanzar la delgadez sin control tiene un coste: la pérdida de peso rápida genera flacidez y cambios significativos en el contorno corporal. Las zonas más afectadas incluyen el abdomen, los muslos y el rostro, con un 93% de los cirujanos informando sobre flacidez abdominal como la principal preocupación estética de los pacientes.

Según una encuesta de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP) a unos 150 profesionales de la entidad, citada por EFE Salud, casi 9 de cada 10 especialistas detectan un incremento de este tipo de operaciones quirúrgicas tras adelgazar por el consumo de fármacos análogos de la GLP-1, también indicados en algunos casos para la diabetes.

“Estamos observando un cambio claro en el perfil de los pacientes que llegan a nuestras consultas. La pérdida de peso rápida asociada a estos tratamientos puede generar alteraciones importantes en el contorno corporal y facial que, en muchos casos, requieren una solución quirúrgica para recuperar la armonía estética”, explica la doctora Beatriz Berenguer, presidenta de la AECEP.

Procedimientos quirúrgicos más solicitados

Los procedimientos quirúrgicos que han experimentado un incremento significativo, especialmente en el ámbito corporal, son:

Abdominoplastia: Cerca del 90% de los cirujanos la mencionan como la cirugía más solicitada.

Lifting facial: Casi el 60% destaca su popularidad entre las solicitudes estéticas.

Recomendaciones de los expertos

Los profesionales de la salud enfatizan la necesidad de utilizar estos medicamentos bajo estricta supervisión médica.

Se sugiere realizar cambios en los hábitos de vida, como llevar una nutrición adecuada y un régimen de ejercicios, para evitar efectos adversos a largo plazo, como es el riesgo del efecto rebote.

Recalcan la importancia de entender estos tratamientos como una herramienta complementaria dentro de un enfoque global de salud.

Perfil típico de estos pacientes

El perfil típico de los pacientes que buscan cirugía estética tras usar fármacos antiobesidad es predominantemente femenino (83% de los casos) y de mediana edad, especialmente entre 45 y 60 años.

Motivo principal. Secuelas de pérdida de peso rápida: flacidez abdominal, exceso de piel, pérdida de volumen facial y “cuerpo desordenado”.

Zona más solicitada. Cuerpo (60% de los casos), siendo el abdomen la zona principal afectada.

Procedimiento más demandado. Abdominoplastia, cruroplastia, braquioplastia y mastopexia para corregir flacidez.

Estado emocional. Sienten culpa/decepción: el tratamiento fue satisfactorio (perdieron 20-30+ kg) pero no se reconocen en su nuevo cuerpo flácido.

Fármacos usados previamente. Análogos de GLP-1 como Ozempic y Mounjaro.

Este fenómeno es conocido como popularmento como “efecto Ozempic”.

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