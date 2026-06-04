La mayoría de las madres primerizas experimentan melancolía posparto

Un estudio reciente publicado en JAMA Network Open revela que las tasas de depresión posparto se han duplicado en la última década, aumentando del 9.4% en 2010 al 19% en 2021. La mejora en los métodos de diagnóstico ha contribuido a este incremento.

La tristeza posparto es común y afecta a aproximadamente el 80% de las madres primerizas, provocando sensibilidad pero sin interferir con la vida diaria. Sin embargo, es importante identificar cuándo estos síntomas se convierten en depresión posparto, que requiere atención profesional.

Reconocer y tratar la depresión posparto es fundamental, afirmó a Associated Press (AP) la Dra. Tiffany Moore Simas, ginecóloga obstetra de la Facultad de Medicina Chan de la Universidad de Massachusetts.

Agrega que las madres que no reciben tratamiento pueden tener problemas para crear un vínculo con sus bebés y cuidarlos, y que incluso pueden tener un mayor riesgo de suicidio.

“Que tú estés sana será fundamental para que tu bebé esté sano”, recalca Moore Simas.

Signos y síntomas de alerta

Los expertos advierten que la tristeza persistente más allá de dos semanas, junto a sentimientos intensos de desesperanza y ansiedad, son señales de depresión posparto. Las madres pueden experimentar problemas para conectar con sus bebés o pensamientos autolesivos.

“Las madres se sentirán un poco más sensibles de lo normal”, dijo la Dra. Jennifer Payne, experta en psiquiatría reproductiva de la Universidad de Virginia.

Pero además no existe una única causa de la depresión posparto. La genética, los cambios físicos y los problemas emocionales pueden contribuir a ella.

Jenna Carberg, de Orlando (Florida), que padeció depresión posparto tras el nacimiento de su hija y compartió su historia de lucha y recuperación con AP, destacó la importancia de buscar ayuda y el impacto positivo de los tratamientos adecuados.

Señaló que encontrar la medicación adecuada fue la clave para su recuperación. “Volví a sentirme yo misma”, dijo Carberg después de tomar el estimulante Vyvanse.

Jenna Carberg sosteniendo a Elsie el 30 de abril de 2017 en Winter Park, Florida | Archivo. Crédito: Chris Carberg | AP

Otros medicamentos incluyen antidepresivos como Zoloft o Prozac, o Zurzuvae, la primera píldora aprobada para la depresión posparto. La terapia psicológica es otro tratamiento común, y los expertos también enfatizan la importancia de dormir lo suficiente y contar con el apoyo de familiares y amigos, refiere AP.

Opciones de tratamiento y apoyo

La depresión posparto es tratable. Entre las opciones se incluyen medicamentos, terapia psicológica y el apoyo de familiares y amigos. Los Carberg ahora han creado un recurso en línea para brindar asistencia a otras personas que enfrentan esta enfermedad.

Se recomienda a las madres que sospechan tener depresión posparto que consulten a un profesional de salud. Persistir en la búsqueda de tratamiento es crucial para la recuperación y el bienestar familiar.

Depresión posparto entre madres primerizas y con más de un hijo

De manera general, los síntomas centrales de la depresión posparto son los mismos para madres primerizas (primíparas) y madres con más de un hijo (multíparas): tristeza, llanto frecuente, fatiga, ansiedad, dificultad para vincularse con el bebé y cambios en el sueño/alimentación.

Sin embargo, existen diferencias importantes en la frecuencia, intensidad y factores asociados:

Síntomas depresivos: 22.2% de las madres primerizas tienen síntomas depresivos, mientras que el 11.6% de madres multíparas la sufren.

Sentimientos de tristeza: 53.4% de las primerizas reportan tristeza, frente a 36.2% de las madres con más de un hijo.

Ansiedad: 37.2% en madres primerizas; 25.7% en madres con más de un hijo.

Aunque los síntomas son cualitativamente similares, las madres primerizas experimentan depresión posparto con mayor frecuencia e intensidad que las madres con experiencia previa. La diferencia principal está en la prevalencia, no en el tipo de síntomas.

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