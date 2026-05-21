Madres que consumen vitamina D durante el embarazo traen a la vida bebés con ciertas mejoras cognitivas

Un reciente ensayo clínico que siguió a casi 500 niños en Dinamarca mostró que aquellos cuyas madres recibieron suplementos de vitamina D en dosis altas durante el embarazo presentaron ligeras mejoras en pruebas de memoria verbal, visual y flexibilidad cognitiva a los 10 años. Sin embargo, no se observaron diferencias en las puntuaciones generales de inteligencia.

Este estudio, publicado en JAMA Network Open, considerado un ensayo aleatorio controlado, se destaca por su diseño que permite reducir factores de sesgo. Los participantes fueron asignados al azar a grupos que recibieron dosis de 400 o 2400 unidades internacionales diarias de vitamina D.

Aunque los resultados mostraron mejoras estadísticamente significativas, se consideraron modestas en comparación con otros factores relevantes en el desarrollo cognitivo.

Recomendaciones para mujeres embarazadas

A pesar de los hallazgos, la Dra. Leana Wen, profesora adjunta en la Universidad George Washington y experta en bienestar de CNN, advirtió en entrevista con ese medio contra la autoprescripción de dosis altas de vitamina D.

Señala que las mujeres embarazadas deben consultar a su obstetra antes de iniciar cualquier suplementación adicional. La dosis utilizada en el estudio era considerablemente mayor que la recomendada habitualmente de 400 unidades diarias.

Wen explica, a la vez, que demasiada vitamina D puede ser perjudicial, ya que se acumula en el cuerpo y provoca niveles elevados de calcio, lo que podría causar efectos secundarios graves, como daño renal o cardíaco. Se enfatiza la importancia de abordar la suplementación en el contexto de una atención prenatal integral.

Medición de efectos cognitivos de la vitamina D en niños

Para evaluar los efectos cognitivos de la vitamina D en niños en estudios futuros, se recomienda combinar medidas de estatus de vitamina D (niveles séricos de 25‑OH‑vitamina D) con pruebas neuropsicológicas validadas y diseños longitudinales o de intervención.

Medición del estatus de vitamina D

Determinar niveles de 25‑hidroxivitamina D en sangre (25(OH)D) al inicio y durante el seguimiento, para establecer categorías: déficit, insuficiencia y suficiencia.

Registrar factores de confusión: dieta, suplementación, exposición solar, edad gestacional al nacer, peso, comorbilidades y posibles deficiencias de otros micronutrimentos (por ejemplo, hierro y vitamina B12).

Evaluación de la función cognitiva

Aplicar baterías neuropsicológicas estandarizadas que exploren: Atención y velocidad de procesamiento. Memoria verbal y visual. Funciones ejecutivas (planificación, flexibilidad, control inhibitorio). Desarrollo del lenguaje y habilidades visoespaciales.

Adaptar las pruebas a la edad (por ejemplo, WPPSI/WISC para escolares, escalas de desarrollo psicomotor para preescolares).

Diseño del estudio

Cohortes longitudinales: medir niveles de vitamina D en la infancia temprana y evaluar funciones cognitivas en varios puntos temporales (por ejemplo, 3, 5 y 8 años).

Ensayos de intervención: comparar grupos que reciben suplemento de vitamina D vs. placebo, midiendo cambios en el rendimiento cognitivo antes y después (p. ej., 6 meses).

Análisis estadístico

Usar modelos mixtos con medidas repetidas para estimar la tendencia de las funciones cognitivas a lo largo del tiempo según niveles de vitamina D, ajustando por covariables (edad, sexo, nivel socioeconómico, educación de los padres).

Incorporar análisis de moderación (por ejemplo, si el efecto de la vitamina D difiere según edad, sexo o grupo de riesgo) y considerar intentos de causalidad mediante modelos de mediación.

Consideraciones éticas y prácticas

Obtener consentimiento informado de los padres y asentimiento del niño, según la edad y normativa local.

Estandarizar la hora del día, condiciones ambientales y formatos de aplicación de las pruebas para reducir sesgos al evaluar el rendimiento cognitivo.

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