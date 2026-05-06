Un nuevo estudio que examinó los efectos de los suplementos de omega-3 en la salud cognitiva de adultos mayores reveló que su consumo podría estar relacionado con un acelerado deterioro mental. Esto contradice los juicios a su favor que ha cosechado durante tiempo, que ubican estos suplementos en el pedestal de beneficios de salud para el ser humano.

La investigación, publicada en Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease, que abarcó cinco años, analizó a 273 adultos mayores que tomaron omega-3 y a 546 que no lo hicieron, emparejando los grupos por edad y perfil clínico para obtener resultados válidos.

Los sujetos fueron evaluados con herramientas estándar, como MMSE y CDR-SB, revelando que los que consumieron omega-3 mostraron un deterioro más rápido en sus capacidades cognitivas.

Factores genéticos y neurológicos

A pesar de las observaciones alarmantes, el estudio reveló que las diferencias en el deterioro cognitivo no se explican por factores tradicionales del Alzheimer, como la presencia del gen APOE ε4.

Las imágenes cerebrales indicaron una disminución en el metabolismo de glucosa entre los consumidores de omega-3, lo que podría estar relacionado con una disfunción en la comunicación neuronal.

Implicaciones y recomendaciones

Los investigadores subrayan que estos hallazgos no son definitivos y que el estudio no establece causalidad. Aconsejan la consulta con profesionales de la salud antes de iniciar cualquier suplementación.

Los resultados instan a una reevaluación del uso de suplementos de omega-3 en adultos mayores, cuestionando su eficacia como estrategia de prevención del deterioro cognitivo.

¿Cómo abordar contradicciones sobre los suplementos?

Los profesionales de la salud deben priorizar la evidencia científica y la comunicación clara para guiar a los pacientes ante información contradictoria sobre suplementos. Esto implica evaluar riesgos, interacciones y necesidades individuales en cada consulta.

Evaluar evidencia. Verifiquen fuentes confiables como estudios clínicos en revistas indexadas y guías de agencias como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o los Institutos Nacionales de Salud (NIH), descartando afirmaciones de marketing sin respaldo. Recomienden suplementos solo si hay deficiencias confirmadas por pruebas, evitando generalizaciones.

Discutir riesgos. Expliquen posibles interacciones con medicamentos, contaminantes como metales pesados o adulteraciones comunes (ej. sibutramina en productos de pérdida de peso). Consideren contraindicaciones en pacientes con condiciones preexistentes, como hipertensión o cáncer.

Fomentar diálogo. Pregunten por todos los suplementos que toma el paciente y usen listas actualizadas para revisar en citas; sugieran marcas certificadas y seguimiento periódico. Promuevan una dieta balanceada como base, aclarando que los suplementos no sustituyen tratamientos probados.

Usar herramientas. Empleen bases de datos clínicas para chequear interacciones y eduquen sobre regulaciones laxas que permiten productos no regulados como “naturales” pero riesgosos. Documenten consejos para empoderar decisiones informadas y reporten efectos adversos.

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