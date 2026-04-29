Investigadores pueden lograr detección temprana del Alzheimer a través de la voz

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica (España) han logrado una precisión cercana al 90% en la detección temprana del Alzheimer mediante análisis de grabaciones de voz de apenas cuatro minutos.

Esta herramienta representa un gran avance en la evaluación preliminar de la enfermedad.

La aplicación escucha qué dice un paciente y cómo lo dice para detectar indicios y tener una evaluación preliminar, recogió El Periódico.

Análisis de la voz

La plataforma, denominada IAEAV, utiliza tecnologías avanzadas para analizar tanto el contenido como la forma en que se expresa el paciente. Se examinan elementos como el tono, las pausas y la estructura lingüística, facilitando una identificación más efectiva de los cambios cognitivos.

“Utilizamos la voz como si fuera puramente audio. Nos fijamos si hay más pausas, si el tono es más plano o monótono. Y también convertimos la voz en texto y buscamos estructuras lingüísticas recurrentes en pacientes de Alzheimer”, explicó Miguel Ángel Teruel Martínez, investigador de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UA, profesor titular y responsable del desarrollo tecnológico del proyecto.

La recopilación de datos se lleva a cabo a través de una aplicación móvil, que permite a los usuarios grabar sus voces en diversos contextos. Esta metodología facilita el acceso a personas mayores en entornos clínicos y domésticos, eliminando barreras de entrada.

Implicaciones y potencial futuro

El equipo creó una base de datos valiosa compuesta por grabaciones de 223 voluntarios. Estas recopilaciones no solo apoyan el diagnóstico temprano, sino que también brindan material para investigaciones posteriores sobre la relación entre el lenguaje y los cambios neurodegenerativos.

Los investigadores afirmaron que la tecnología no solo busca optimizar el diagnóstico, sino también fomentar la generación de datos que pueden impulsar futuros descubrimientos en el tratamiento y manejo del Alzheimer.

Otros métodos de diagnóstico

Los nuevos métodos de diagnóstico para el Alzheimer, como los análisis de sangre basados en biomarcadores (por ejemplo, p‑tau217) o herramientas de inteligencia artificial (IA) que analizan pruebas de imagen o datos clínicos, suelen compararse en términos de precisión, accesibilidad, coste y nivel de invasividad con los métodos tradicionales como la evaluación clínica, la punción lumbar y la tomografía por emisión de positrones (PET amiloide).

Precisión diagnóstica

Algunos análisis de sangre para p‑tau217 alcanzan una precisión superior al 90% para detectar Alzheimer en personas con síntomas cognitivos, similar a la que se obtiene con la punción lumbar y más alta que la evaluación clínica sin biomarcadores.

La PET amiloide y su evaluación visual también muestran sensibilidad y especificidad cercanas al 97%, lo que la convierte en una referencia muy sólida, aunque cara e invasiva.

Invasividad y accesibilidad

Los biomarcadores en sangre y las herramientas de IA son mucho menos invasivos que la punción lumbar y pueden aplicarse a gran escala, lo que facilita el cribado precoz y el uso en atención primaria.

En contraste, la PET y la tomografía por emisión de fotones (SPECT) son más costosas y menos accesibles, y la punción lumbar requiere procedimientos más complejos y puede disuadir a muchos pacientes.

Costo y eficiencia

Se ha estimado que el uso de biomarcadores en sangre puede reducir los costos asociados al diagnóstico de Alzheimer entre un 60% y un 81% frente a los métodos actuales.

Las herramientas de IA que analizan imágenes cerebrales o historias clínicas pueden acelerar el diagnóstico y aumentar la precisión, al tiempo que se integran en los flujos de trabajo habituales sin añadir nuevas pruebas invasivas.

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