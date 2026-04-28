La IA puede predecir el envejecimiento biológico a través de la retina

Investigadores de la Universidad de Tohoku han desarrollado un modelo de inteligencia artificial que estima la «edad retiniana» a partir de imágenes del fondo de ojo. Este avance, señalado en un estudio publicado en Communications Medicine, podría revolucionar la detección temprana de enfermedades graves como la diabetes.

El modelo fue entrenado con más de 50,000 imágenes, logrando una precisión superior a otros métodos previos. Se centra en la identificación de patrones retinianos específicos, incorporando el marcador de glucosa HbA1c para afinar sus estimaciones. Las fotos de la retina son fáciles de obtener durante chequeos médicos.

Estudios iniciales muestran que la diferencia entre la edad retiniana estimada y la edad cronológica es mayor en personas con condiciones de salud como diabetes y enfermedades cardíacas. Esto sugiere un potencial para el uso de la evaluación retiniana como un indicador de salud general.

Caminos a futuro

A pesar de los resultados prometedores, los investigadores señalan que son necesarios más estudios longitudinales para validar la relación entre la edad retiniana y el desarrollo de enfermedades.

Se planea un estudio en el que se seguirá a una cohorte de 10,000 individuos durante tres años para evaluar estas conexiones.

Edad retiniana para predecir enfermedades

La “edad retiniana” (la edad biológica que un algoritmo calcula a partir de una imagen de la retina) puede servir como biomarcador del envejecimiento general del cuerpo, y no solo está relacionada con la diabetes. Cuando la retina parece más envejecida que la edad cronológica, se ha observado un mayor riesgo de otras enfermedades y de muerte prematura, incluso en personas sin diabetes diagnosticada.

Riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Las características vasculares de la retina (calibre, curvatura, ramificación de los vasos) reflejan el estado de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Estudios han mostrado que ciertos patrones retinianos pueden asociarse con mayor riesgo de infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular, sugiriendo que la “edad retiniana” puede captar un daño vascular sistémico.

Enfermedades neurológicas y neurodegenerativas. La retina es una extensión del sistema nervioso central, por lo que sus cambios estructurales (pérdida de neuronas, alteraciones de la capa de fibras nerviosas) pueden relacionarse con procesos neurodegenerativos como demencias o enfermedades similares. Aunque la predicción precisa de enfermedades específicas todavía está en investigación, el hecho de que la retina “envejezca más rápido” se interpreta como un indicio de daño neuronal más amplio.

Mortalidad general y otras enfermedades sistémicas. Diversos estudios han encontrado que una retina “más vieja” que la edad real se asocia con mayor riesgo de muerte por causas no cardiovasculares y no oncológicas, como enfermedades respiratorias, hepáticas o renales. Por ejemplo, por cada año que la retina parecía más envejecida, el riesgo de morir en los años siguientes aumentó de forma estadísticamente significativa, lo que sugiere que la edad retiniana integra el desgaste de múltiples órganos.

¿Cómo se usa en la práctica? Actualmente, la edad retiniana se calcula mediante algoritmos de inteligencia artificial que analizan fotografías de fondo de ojo (retinografías) y comparan el patrón vascular y tisular con bases de datos de personas de distintas edades. En el futuro podría usarse como una prueba de cribado rápido para identificar personas con envejecimiento biológico acelerado, quienes a su vez podrían recibir controles más estrechos de presión arterial, colesterol, función renal, etc., más allá del control de la diabetes.

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