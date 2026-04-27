El microbioma: clave para entender el aumento del cáncer colorrectal en jóvenes

La oncóloga Ning Jin, de la Universidad Estatal de Ohio, expresa su inquietud ante el aumento de casos de cáncer colorrectal en pacientes de 30 a 40 años. Esta población, que históricamente presenta cáncer a edades más avanzadas, ahora se enfrenta décadas antes a tumores más agresivos y difíciles de tratar.

A pesar de los avances en tratamientos, las tasas de mortalidad siguen siendo elevadas en este grupo etario.

“Aunque tratemos a los pacientes jóvenes con quimioterapia más agresiva, los resultados no son necesariamente mejores”, resalta Jin, en declaraciones recogidas por National Public Radio (NPR).

Afirma además que hasta una quinta parte de los pacientes presentan marcadores hereditarios —como una mutación genética del síndrome de Lynch— que aumentan el riesgo de padecer cáncer colorrectal. Sin embargo, la genética por sí sola no explica las causas de la gran mayoría de los casos. Observa que “debe haber algún factor o cambio ambiental” adicional.

Cambios en el perfil de la enfermedad

Mientras, oncólogos como el Dr. John Marshall, del Centro Oncológico Lombardi, han notado una transformación drástica en el perfil de los pacientes con cáncer de colon.

“Hace más de treinta años, cuando empecé, no había nadie —absolutamente nadie; cero pacientes— en mi clínica menores de 50 años con cáncer de colon. Y ahora, casi la mitad de los pacientes que atiendo son menores de 50 años”, asevera Marshall.

Además, los tumores en estos pacientes tienden a aparecer en ubicaciones diferentes y presentan características distintas, acota.

Posibles factores que contribuyen

Los expertos sugieren que el estilo de vida moderno, incluyendo el consumo de alimentos ultraprocesados y la exposición a productos químicos, puede desempeñar un papel crucial.

Se cree que estas modificaciones ambientales afectan negativamente el microbioma intestinal, lo cual podría estar relacionado con el desarrollo del cáncer colorrectal.

La teoría predominante entre los investigadores es que estos factores influyen en el intestino, en la composición de la microbiota y en las bacterias y la miríada de microorganismos que la habitan. Marchall sostiene que una microbiota alterada puede contribuir al cáncer colorrectal.

“Creo que, de alguna manera, hemos alterado el suelo, lo que ahora está provocando este fenómeno del cáncer de colon. También puede estar causando otras enfermedades, pero la más llamativa es el cáncer de colon”, afirma.

Importancia de la detección temprana

Los defensores de los pacientes instan a la población, especialmente a los jóvenes con antecedentes familiares, a someterse a pruebas diagnósticas proactivas.

Actualmente, las recomendaciones de pruebas preventivas no se aplican hasta los 45 años, pero se enfatiza la necesidad de estar atentos a los síntomas y de discutirlos con sus médicos.

Investigación en curso

La conexión entre los cambios en el microbioma y el cáncer aún no se comprende completamente. Investigaciones están en marcha para explorar cómo las interacciones en el microbioma del cuerpo pueden influir en la formación de tumores y cuáles son las mejores estrategias para prevenir su aparición.

No obstante, se requieren más estudios para analizar los factores específicos que contribuyen a este fenómeno.

Dieta y nutrición para la prevención

La dieta y la nutrición desempeñan un papel clave en la prevención del cáncer colorrectal, incluso en pacientes jóvenes, ya que muchos factores de riesgo (como obesidad, sedentarismo y patrones alimenticios poco saludables) se adquieren desde la adolescencia y la juventud. Cambios tempranos en la alimentación pueden modificar el ambiente intestinal, reducir inflamación y alteraciones celulares, y disminuir la probabilidad de desarrollar pólipos y cáncer colorrectal en el futuro.

Dietas que reducen el riesgo

Una dieta rica en fibra vegetal (frutas, verduras, legumbres, cereales integrales) se asocia con menor riesgo de cáncer colorrectal, posiblemente por acelerar el tránsito intestinal y reducir el tiempo de contacto con carcinógenos.

(frutas, verduras, legumbres, cereales integrales) se asocia con menor riesgo de cáncer colorrectal, posiblemente por acelerar el tránsito intestinal y reducir el tiempo de contacto con carcinógenos. El consumo regular de frutas y verduras aporta antioxidantes (vitaminas C, E, carotenoides) que pueden proteger el ADN y reducir el daño oxidativo en el colon.

Alimentos y hábitos que aumentan el riesgo

El exceso de carnes rojas y procesadas (embutidos, salchichas, fiambres) se relaciona con aumento del riesgo, probablemente por compuestos generados durante su cocción y procesamiento (nitritos, aminas heterocíclicas).

(embutidos, salchichas, fiambres) se relaciona con aumento del riesgo, probablemente por compuestos generados durante su cocción y procesamiento (nitritos, aminas heterocíclicas). Las dietas altas en grasas saturadas, azúcares añadidos y bajas en fibra, junto con el sedentarismo y el sobrepeso, favorecen inflamación crónica y obesidad, condiciones vinculadas a mayor incidencia de cáncer colorrectal en adultos jóvenes.

Otros factores nutricionales relevantes

El consumo moderado de lácteos bajos en grasa y calcio , junto con vitamina D, podría tener un efecto protector, aunque la evidencia es probable más que definitiva.

, junto con vitamina D, podría tener un efecto protector, aunque la evidencia es probable más que definitiva. El alcohol y el tabaco aumentan el riesgo de cáncer colorrectal, por lo que evitarlos o limitar su uso es parte fundamental de la prevención en pacientes jóvenes.

Recomendaciones prácticas para jóvenes

Priorizar platos con frutas, verduras, legumbres y cereales integrales , y limitar carnes procesadas a menos de 2 veces por semana.

, y limitar carnes procesadas a menos de 2 veces por semana. Mantener un peso saludable mediante dieta equilibrada y actividad física regular, porque la combinación de ejercicio y buena alimentación es el patrón de estilo de vida con mayor evidencia de protección frente al cáncer colorrectal.

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