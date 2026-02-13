Muerte de James Van Der Beek pone de relieve tendencia del cáncer colorrectal: ¿quiénes corren mayor riesgo?

El cáncer colorrectal ha emergido como una preocupante causa de mortalidad entre los estadounidenses menores de 50 años, superando las cifras de años anteriores. La muerte reciente del actor James Van Der Beek destaca la urgencia de este asunto.

La estrella de “Dawson’s Creek” batalló de dos años y medio contra el cáncer de colon, que se le diagnosticó en etapa 3. En un artículo de Healthline de agosto de 2025, Van Der Beek reveló que la primera señal de advertencia de su cáncer de colon fue un cambio en los movimientos intestinales, que atribuyó a un efecto de beber café.

Según la Sociedad Americana del Cáncer, se diagnosticarán más de 158,000 casos de cáncer colorrectal en EE.UU. este año. Aunque se han observado descensos en la mortalidad en personas mayores de 50 años, el índice de mortalidad ha aumentado en un 1.1% anual entre los menores de 50 desde 2005.

A pesar de que la mayoría de los casos y muertes ocurren en personas de 50 años o más, los diagnósticos en adultos jóvenes han aumentado desde principios de 2000. Se estima que 3,890 personas menores de 50 años morirán de esta enfermedad en 2023.

“Estamos empezando a ver cada vez más personas de entre 20, 30 y 40 años que desarrollan cáncer de colon. Al principio de mi carrera, nadie a esa edad tenía cáncer colorrectal”, afirmó el Dr. John Marshall, del Centro Oncológico Integral Lombardi de la Universidad de Georgetown, recoge Associated Press (AP).

Esa tendencia “nos está sacudiendo a todos”, agregó Marshall, quien también es consultor médico de la Alianza del Cáncer Colorrectal.

Factores de riesgo y prevención

Los factores de riesgo incluyen la obesidad, la falta de actividad física y una dieta poco saludable. Los expertos sugieren un aumento en la ingesta de frutas, verduras y granos integrales, así como la reducción del consumo de carne.

El diagnóstico temprano es clave para la supervivencia. Los síntomas, como sangre en las heces o cambios en los hábitos intestinales, no deben ser ignorados. Las pautas indican que las pruebas de detección deben comenzar a los 45 años, aunque quienes estén en mayor riesgo deberían consultar a sus médicos sobre un inicio anticipado.

Es de destacar que la frecuencia con la que las personas necesitan hacerse la prueba depende del tipo de prueba que elijan. Existen opciones como análisis de heces anuales o colonoscopias que pueden realizarse cada 10 años, siempre que no se detecten problemas. Pero también análisis de sangre, prueba sencilla y asequible al bolsillo.

¿Por qué el aumento en adultos jóvenes?

Las causas del aumento de casos entre jóvenes aún no se comprenden completamente. Se investiga si los cambios en el microbioma intestinal podrían ser un factor relevante.

Además, la ubicación de los tumores en el colon puede influir en la agresividad de la enfermedad.

Papel de la microbiota intestinal

La microbiota intestinal juega un papel clave en el desarrollo del cáncer colorrectal (CCR) mediante la disbiosis, que altera el equilibrio microbiano y promueve procesos inflamatorios y carcinogénicos. Bacterias como Fusobacterium nucleatum, Bacteroides fragilis y Escherichia coli (pks+) se enriquecen en pacientes con CCR, contribuyendo a la inflamación crónica, daño al ADN y activación de vías oncogénicas como Wnt/?-catenina y NF-?B.

Disbiosis y bacterias promotoras. La disbiosis reduce la diversidad microbiana y favorece patógenos que inducen inflamación vía toxinas como BFT (B. fragilis) o colibactina (E. coli), lo que genera mutaciones y prolifación tumoral. Fusobacterium nucleatum activa respuestas inflamatorias y evade la inmunidad al unirse a receptores en células tumorales, promoviendo metástasis.

Metabolitos protectores vs. dañinos. Metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta (AGCC), especialmente butirato producido por Faecalibacterium prausnitzii o Bifidobacterium, inhiben HDAC, promueven apoptosis tumoral y fortalecen la barrera intestinal, reduciendo el riesgo de CCR. En contraste, metabolitos tóxicos de bacterias proinflamatorias agravan el daño oxidativo y la progresión tumoral.

Mecanismos inmunes y vías de señalización. La microbiota modula la vigilancia inmune: bacterias beneficiosas como Lactobacillus activan linfocitos T y Tregs antiinflamatorios, mientras que patógenos inducen evasión inmune vía PD-L1 o supresión de CD8+ T. Influye en vías como PI3K/Akt y TGF-β, exacerbando el microambiente tumoral pro-carcinogénico.

