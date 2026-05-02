Sobre la ola de las bebidas energéticas: mitos y realidad de su consumo

A lo largo de las últimas dos décadas, las bebidas energéticas han pasado de ser una curiosidad de nicho —popularizada en los años noventa por marcas como Red Bull y Monster— a convertirse en uno de los segmentos de consumo de bebidas de más rápido crecimiento en el mundo.

Impulsadas por campañas de marketing dirigidas a jóvenes, deportistas y profesionales bajo presión, estas bebidas han penetrado supermercados, gimnasios, campus universitarios y oficinas en casi todos los rincones del planeta.

Sin embargo, su masificación ha traído consigo un intenso debate científico, regulatorio y cultural: ¿qué hay de cierto en sus promesas de energía y rendimiento? ¿Cuáles son los riesgos reales de su consumo?

Fenómeno que no para de crecer

Cada año, millones de latas de bebidas energéticas son consumidas antes de exámenes, turnos nocturnos, entrenamientos y largas jornadas laborales. Lo que comenzó como una subcategoría marginal se ha transformado en un fenómeno cultural y económico de primera magnitud. Red Bull, Monster, Celsius, Ghost y decenas de marcas emergentes compiten en estantes que hace veinte años no existían.

El motor de este crecimiento es multifactorial: el ritmo de vida acelerado, la cultura del rendimiento, el marketing aspiracional y, en los últimos años, la reconfiguración de la imagen de estas bebidas como aliadas del deporte y la productividad. Las nuevas generaciones no las ven como un exceso, sino como una herramienta.

Ingredientes bajo la lupa

El componente principal y más estudiado de estas bebidas es la cafeína. Una lata estándar de 250 ml contiene en torno a 80 miligramos, similar a un café expreso. Sin embargo, los formatos grandes —de 473 ml o más— duplican esa cantidad, y algunas bebidas de nicho superan los 300 mg por envase.

Junto a la cafeína, la mayoría de estas bebidas incluye taurina, un aminoácido no esencial presente de forma natural en carnes y pescados; vitaminas del grupo B, con especial énfasis en la B3, B6 y B12; guaraná, una fuente adicional de cafeína de origen vegetal; y azúcar o edulcorantes artificiales en versiones “sugar free”.

La combinación de estos ingredientes ha generado tanto entusiasmo comercial como cautela científica. La literatura médica revisada por pares apunta a que, aunque cada componente por separado tiene efectos conocidos, su interacción en altas dosis y en poblaciones vulnerables no ha sido suficientemente estudiada.

En recientes días causó consternación y alarma el caso de la estudiante de secundaria en Texas que presuntamente por consumo compulsivo de bebidas energéticas falleció.

Mitos y realidades: lo que dice la ciencia

Mito 1: “Las bebidas energéticas dan energía real”. Lo que producen es estimulación del sistema nervioso central, principalmente por la cafeína, que bloquea los receptores de adenosina —la molécula responsable de la sensación de somnolencia—. No aportan energía metabólica real; simplemente retrasan la percepción del cansancio. Cuando la cafeína se metaboliza, el agotamiento regresa con mayor intensidad, fenómeno conocido como el “crash” post-estimulación.

Realidad 1: Pueden mejorar el rendimiento cognitivo a corto plazo. Varios estudios, entre ellos una revisión publicada en el British Journal of Nutrition, confirman que dosis moderadas de cafeína (entre 75 y 150 mg) mejoran la atención sostenida, el tiempo de reacción y la memoria de trabajo durante 1 a 3 horas. Este efecto es real, aunque transitorio y dependiente de la tolerancia individual.

Mito 2: “Son una buena opción para el deporte”. La mayoría de las bebidas energéticas no están diseñadas para la hidratación deportiva. Al contrario: la cafeína tiene efectos diuréticos leves y el azúcar en grandes cantidades puede provocar malestar gastrointestinal durante el ejercicio intenso. Las bebidas isotónicas, diseñadas para reponer electrolitos, son una categoría diferente con propósitos distintos.

Realidad 2: Los riesgos cardíacos existen, pero son dosis-dependientes. Reportes de urgencias hospitalarias vinculados a estas bebidas han aumentado en la última década, aunque la mayoría de los casos graves involucran consumo excesivo, combinación con alcohol o predisposición cardiovascular no diagnosticada. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) establece en 400 mg diarios el umbral de cafeína seguro para adultos sanos; por encima de esa cifra, los riesgos de arritmia, hipertensión y ansiedad se elevan significativamente.

Mito 3: “La taurina y las vitaminas B las hacen saludables”. La taurina presente en estas bebidas (habitualmente 1.000 mg por lata) no ha demostrado por sí misma beneficios comprobados en personas que ya tienen niveles normales del aminoácido. En cuanto a las vitaminas del grupo B, ingerirlas en exceso no produce los efectos energizantes que el marketing sugiere: el cuerpo simplemente excreta el excedente.

Realidad 3: Son especialmente riesgosas en menores y en combinación con alcohol. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido explícitamente sobre el consumo de bebidas energéticas en menores de 18 años, embarazadas y personas con trastornos cardiovasculares o de ansiedad. La mezcla con alcohol —práctica extendida en entornos nocturnos bajo nombres como “vodka-energy”— enmascara los efectos del alcohol, reduciendo la percepción de intoxicación y favoreciendo el consumo excesivo.

Una industria que se adapta

Lejos de ignorar la presión regulatoria y científica, los grandes fabricantes han diversificado su oferta hacia versiones con menos cafeína, sin azúcar y con ingredientes funcionales como adaptógenos (ashwagandha, rhodiola) o electrolitos. Esta evolución responde tanto a la demanda de un consumidor más informado como a la necesidad de capturar nuevos segmentos de mercado, incluidos los adultos mayores y los entusiastas del bienestar.

Marcas como Celsius o PRIME han construido su identidad sobre una narrativa de salud y rendimiento que desafía la imagen “extrema” de la categoría original.

Consumo informado como única brújula

Las bebidas energéticas no son ni el elixir que prometen sus anuncios ni el veneno que algunos detractores proclaman. Son productos con efectos reales, dosis dependientes, que pueden ser consumidos con bajo riesgo por adultos sanos en cantidades moderadas —y que representan un problema genuino para ciertas poblaciones vulnerables y en determinados contextos de uso.

La clave no está en prohibir ni en normalizar sin matices, sino en construir una cultura de consumo informado: leer etiquetas, conocer los propios límites de tolerancia a la cafeína, no mezclarlas con alcohol y ser especialmente cuidadoso en jóvenes. La ola seguirá creciendo; lo que cambiará será la forma en que cada uno decide surfearla.

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