Preeclampsia, una complicación del embarazo que afecta a decenas de miles de madres y medio millón de bebés al año

La preeclampsia es una complicación del embarazo que afecta a miles de mujeres en todo el mundo, causando la muerte de más de 70,000 madres y 500,000 bebés anualmente. Su prevalencia y consecuencias plantean un grave desafío para la salud pública.

Un nuevo ensayo clínico realizado por el Centro Médico Cedars-Sinai en EE.UU. ha explorado una técnica innovadora que busca eliminar la proteína sFlt-1 de la sangre materna.

Este tratamiento, que simula un proceso de diálisis, ha logrado prolongar el embarazo en promedio 10 días, mejorando las probabilidades de nacimiento sano para los bebés.

Testimonio de una madre

Maria Patzwald, una de las participantes, atribuye el nacimiento de su hijo Bennet a las intervenciones de este tratamiento, que le permitió dar a luz a las 34 semanas.

“Sin este tratamiento, creo que habría nacido antes y le habría resultado mucho más difícil empezar la vida”, confesó Patzwald a BBC Mundo.

Mientras esperaba la llegada de su hijo, fue seleccionada como una de las 16 mujeres que participarían en este ensayo pionero.

Su experiencia subraya la importancia de estos avances en el cuidado de mujeres embarazadas.

Consideraciones sobre seguridad y accesibilidad

A pesar del optimismo generado por los resultados preliminares, expertos como Andrew Shennen, presidente de la organización benéfica Action on Pre-eclampsia y profesor de salud materna y fetal en el King’s College de Londres, reconocen que el proceso es ingenioso, pero señalan la necesidad de ensayos más amplios para garantizar la seguridad del procedimiento.

Además, existe el riesgo de que estas técnicas no estén disponibles para mujeres en países de bajos recursos, donde la mortalidad por preeclampsia es más alta.

El director del estudio, Ravi Thadhani, prevé iniciar un ensayo más amplio en el próximo año y expresa su esperanza de que la tecnología llegue a las clínicas en los próximos tres a cinco años. La implementación de tecnologías existentes podría facilitar el acceso a estos tratamientos esenciales, beneficiando a más mujeres y bebés en todo el mundo.

Preeclampsia, una complicación a tomar muy en serio

Apunta el trabajo de la BBC que, aunque los científicos no lo saben con certeza, investigaciones sugieren que la preeclampsia se produce cuando la placenta se forma de manera anormal, alterando el flujo sanguíneo e interfiriendo con el control normal de la presión arterial de la madre.

La hipertensión arterial puede causar entonces accidentes cerebrovasculares y daños en los órganos. La preeclampsia se desarrolla después de las 20 semanas de embarazo o poco después del parto.

Otros síntomas incluyen dolor de cabeza intenso, problemas de visión, dolor debajo de las costillas, hinchazón repentina de la cara, las manos o los pies y acidez estomacal.

Factores de riesgo

Los principales factores de riesgo para desarrollar preeclampsia incluyen embarazo por primera vez, antecedente personal o familiar de preeclampsia, hipertensión crónica, diabetes, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, obesidad, embarazo múltiple y edad materna avanzada. También puede aumentar el riesgo haber tenido tratamiento de fertilización in vitro.

Factores más importantes

Antecedente de preeclampsia en un embarazo previo.

Embarazo primerizo.

Hipertensión crónica.

Diabetes.

Enfermedad renal.

Trastornos autoinmunitarios, como lupus.

Obesidad.

Embarazo múltiple, como gemelos o trillizos.

Edad materna mayor, especialmente desde los 35 a 40 años.

Antecedentes familiares de preeclampsia.

Qué conviene vigilar

Tener uno o más de estos factores no significa que vaya a aparecer preeclampsia, pero sí justifica un control prenatal más estrecho. Si quieres, puedo también resumirte los síntomas de alarma y cuándo buscar atención urgente.

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