¿Cuándo deberías hacerte una mamografía? La importancia de considerar el riesgo individual

Las recomendaciones sobre la edad para comenzar las mamografías de rutina varían significativamente entre diferentes grupos de salud. Mientras que algunos sugieren comenzar a los 40 años, otros abogan por un inicio a los 50 años. Estas discrepancias reflejan la necesidad de considerar el riesgo individual en lugar de aplicar una aproximación estándar.

Los expertos destacan que el riesgo de desarrollar cáncer de mama no es igual para todas las mujeres. Factores como la genética y la edad son determinantes.

La Dra. Laura Esserman, de la Universidad de California en San Francisco, señaló a Associated Press (AP) la necesidad de personalizar las recomendaciones de detección, ya que el cáncer de mama se manifiesta de diversas formas.

“El cáncer de mama no es una sola enfermedad. Entonces, ¿cómo es posible que se someta a todas las personas a las mismas pruebas de detección cuando no todas tienen el mismo riesgo?”, advierte.

Debate en torno a la detección

Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, más de 320,000 mujeres en Estados Unidos serán diagnosticadas con cáncer de mama este año.

La nueva guía del American College of Physicians sugiere mamografías cada dos años para mujeres de 50 a 74 años, lo que contrasta con otros organismos que recomiendan mamografías anuales a partir de los 45 años.

Este desacuerdo resalta la complejidad de las pautas y la importancia de considerar los pros y contras de cada enfoque.

Avances en la detección

La investigación en curso incluye pruebas genéticas más amplias y el uso de tecnologías avanzadas como la tomografía digital de mama.

Los estudios previos indican que los enfoques basados en el riesgo son tan efectivos como las mamografías anuales convencionales, lo que abre la puerta a nuevas pautas que podrían adaptarse mejor a las necesidades de las mujeres.

Se apunta que las tasas de mortalidad han disminuido durante décadas, gracias en gran parte a mejores tratamientos. Sin embargo, sigue siendo la segunda causa más común de muerte por cáncer en mujeres estadounidenses, y los diagnósticos están aumentando gradualmente.

Alternativas a las mamografías

La mamografía sigue siendo la mejor prueba para la detección temprana del cáncer de mama, pero existen alternativas o complementos importantes según el caso clínico. Estas son las principales opciones:



Ecografía mamaria. Mamas densas, para distinguir quistes de tumores sólidos. Sin radiación, es segura. Aunque puede no detectar microcalcificaciones

Resonancia magnética (RM). Alto riesgo genético (BRCA1/2), antecedentes familiares fuertes, radioterapia previa < 30 años. Extremadamente sensible para cánceres pequeños. Mayor costo, puede dar falsos positivos.

Mamografía con contraste. No recomendable para quienes padecen claustrofobia y alergia al gadolinio. Es menos costosa que la RM. Requiere contraste intravenoso

Tomosíntesis digital (mamografía 3D). Detección rutinaria mejorada. Muestra el tejido con mayor claridad que la mamografía 2D. Es una mamografía, pero más avanzada.

Autoexploración mamaria. Monitorización mensual desde los 20 años. Sin costo. No sustituye las pruebas médicas, solo detecta cambios evidentes.

Puntos clave:

La ecografía es el complemento más común para mujeres con mamas densas.

La RM se reserva para mujeres de alto riesgo (riesgo vital > 20%, mutaciones BRCA, etc.).

La tomosíntesis 3D es la evolución de la mamografía convencional con mejor precisión.

La elección depende de tu edad, densidad mamaria, historial familiar y nivel de riesgo. Consulta con tu médico para determinar qué combinación de pruebas es adecuada para ti.

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