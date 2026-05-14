Estudio revela que madres con niños autistas tienen profesiones con un patrón común

Investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins (Maryland) y de Harvard (Boston) analizaron patrones ocupacionales en madres de niños con autismo y revelaron que tienen una característica común. El estudio, que analizó 1,702 casos y abarca casi 40 años de datos de nacimiento en Dinamarca, mostró una relación entre el empleo y el riesgo de trastorno del espectro autista (TEA).

Los resultados, publicados en British Medical Journal (The BMJ), indican que las madres que laboran en ambientes con sustancias tóxicas o altos niveles de estrés tienen un mayor riesgo de tener hijos con TEA. Las profesiones asociadas incluyen: transporte terrestre, administración pública y defensa militar. Estos sectores han demostrado estar correlacionados con un incremento en la probabilidad de autismo.

“Observamos diferencias de sexo, con asociaciones significativas en niños varones para el empleo en transporte terrestre y ocupaciones de defensa”, detallan los autores.

Sectores ocupacionales más compartidos por madres con niños con TEA. Crédito: The BMJ | Cortesía

Estrés laboral y su impacto en el desarrollo infantil

El estudio también sugiere que el estrés físico y psicosocial asociado a ciertas ocupaciones puede influir negativamente en el neurodesarrollo infantil. La investigación sugiere:

La tensión laboral puede aumentar el riesgo de TEA a través de la inflamación en el embarazo.

Hay complejidad en discernir qué tipo de estrés tiene un mayor impacto en el desarrollo neurológico.

Entre los detalles significativos del estudio se revela que los casos con TEA eran predominantemente masculinos (71%), siendo gran parte de los participantes (46%) nacidos en la década de 1990. A la vez, la edad materna promedio al momento del nacimiento del niño fue de 29.3 años.

Es de destacar que, entre los casos de TEA presentados, hubo una proporción de madres con antecedentes de trastornos neuropsiquiátricos de 3,6%.

Implicaciones y futuro de la investigación

Los hallazgos resaltan un vínculo entre ocupaciones con exposición a tóxicos y el TEA. Los autores concluyen que es fundamental investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales y su relación con otros trastornos del neurodesarrollo, usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal.

Sustancias de riesgo en el ámbito laboral

Se han identificado varias sustancias tóxicas como riesgo en profesiones y trabajos con exposición química: amianto, benceno, plomo, arsénico y pesticidas. También aparecen con frecuencia disolventes como tolueno y tricloroetileno, isocianatos, monóxido de carbono, cloruro de vinilo y mercurio en distintos sectores laborales.

En términos prácticos, las más citadas por su relación con enfermedades profesionales son:

Amianto : asociado con asbestosis y cáncer.

: asociado con asbestosis y cáncer. Plomo y derivados : relacionado con anemia, daño neurológico y renal.

: relacionado con anemia, daño neurológico y renal. Benceno : vinculado con daño en médula ósea y aumento del riesgo de infección.

: vinculado con daño en médula ósea y aumento del riesgo de infección. Arsénico : asociado con cáncer y daño del sistema nervioso.

: asociado con cáncer y daño del sistema nervioso. Pesticidas: relacionados con intoxicaciones agudas y efectos crónicos, incluidos algunos cánceres y alteraciones neurológicas.

También te puede interesar:

· California podría ser el primer estado en prohibir construcciones con piedra artificial, en resguardo de la salud de los trabajadores

· Cómo puedes verificar las afirmaciones sobre salud y bienestar que proliferan por las redes sociales

· PAT contra la depresión: una terapia enfocada en habilidades para mejorar el estado de ánimo