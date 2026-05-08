PAT contra la depresión: una terapia enfocada en habilidades para mejorar el estado de ánimo

La anhedonia se define como la incapacidad para experimentar placer o alegría, siendo uno de los síntomas más comunes y perjudiciales de la depresión. Este síntoma frecuentemente recibe menos atención en comparación con otros síntomas, lo que subraya la necesidad de enfoques innovadores en su tratamiento.

Aquí entra en escena una nueva estrategia: el tratamiento de afecto positivo (PAT, por sus siglas en inglés). El mismo se enfoca en ayudar a los pacientes a redescubrir la alegría y mejorar su conexión emocional.

A diferencia de la terapia tradicional, que tiende a centrarse en disminuir los síntomas negativos, el PAT promueve la incorporación de experiencias agradables y habilidades para mejorar el estado de ánimo.

Nuevo enfoque contra la depresión

Un estudio reciente publicado en JAMA indica que el PAT puede ser más efectivo que las terapias convencionales en cuanto a la reeducación del cerebro para experimentar emociones positivas. Los ensayos clínicos reflejan que el PAT no solo mejora la anhedonia, sino también la capacidad general de experimentar placer.

El PAT está diseñado para ayudar a los pacientes a encontrar más alegría, conexión y sentido, dijo a JAMA la profesora adjunta de psicología clínica en la Universidad de Virginia Commonwealth, Anne Haynos.

Los resultados sugieren que el PAT puede modificar las vías neuronales relacionadas con la emoción, lo que podría tener un impacto duradero en los pacientes. Sin embargo, los investigadores reconocen que algunas limitaciones del estudio, como el tamaño de la muestra y la necesidad de más investigaciones, impiden establecer conclusiones definitivas sobre la causalidad.

Expertos aconsejan que siempre es recomendable consultar con profesionales de la salud mental para abordar de manera adecuada la anhedonia y otras condiciones psicológicas.

Síntomas asociados a la anhedonia

La anhedonia (incapacidad para sentir placer), además de la depresión, se asocia con múltiples síntomas que afectan distintas áreas:

Síntomas emocionales y psicológicos

Entumecimiento emocional : Sensación de desconexión emocional o falta de emociones.

: Sensación de desconexión emocional o falta de emociones. Sentimientos de culpa/inutilidad : Culpa recurrente o sensación de no valer nada.

: Culpa recurrente o sensación de no valer nada. Irritabilidad e ira : Mayor irritabilidad y estados de enfado.

: Mayor irritabilidad y estados de enfado. Desesperanza : Sensación de que nada mejorará.

: Sensación de que nada mejorará. Indiferencia: Falta de reacción ante lo que ocurre alrededor.

Síntomas físicos y cognitivos

Fatiga/poca energía : Cansancio constante y pérdida de energía.

: Cansancio constante y pérdida de energía. Dificultad de concentración : Problemas para enfocarse, planificar o recordar.

: Problemas para enfocarse, planificar o recordar. Alteraciones del sueño : Insomnio o hipersomnia sin descanso.

: Insomnio o hipersomnia sin descanso. Cambios en apetito/peso : Pérdida o aumento de apetito.

: Pérdida o aumento de apetito. Dolor crónico/problemas psicosomáticos: Malestar físico sin causa médica clara.

Síntomas conductuales

Aislamiento social progresivo : Retiro de interacciones y eventos sociales

: Retiro de interacciones y eventos sociales Baja motivación : Dificultad para el autocuidado y responsabilidades diarias.

: Dificultad para el autocuidado y responsabilidades diarias. Pérdida de apetito sexual .

. Dificultad para establecer metas a largo plazo.

La anhedonia es independiente de la depresión y puede presentarse en otros trastornos como ansiedad, trastorno bipolar, distimia y trastorno límite de la personalidad. Aproximadamente el 70% de las personas con depresión también sufren anhedonia.

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