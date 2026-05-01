No la veamos solo relacionada con la adicción: ¿cuán importante es la dopamina para el organismo?

Durante décadas, la dopamina fue presentada al público general casi exclusivamente como “la molécula del placer” o como el eje bioquímico de las adicciones. Sin embargo, la investigación neurocientífica acumulada en los últimos veinte años dibuja un panorama mucho más amplio y matizado: este neurotransmisor es, en realidad, un coordinador silencioso de funciones corporales esenciales que van desde el control motor hasta la regulación del sistema inmunológico.

En este sentido, es valioso ofrecer una mirada integral sobre el rol de la dopamina en el organismo humano, despejando mitos y poniendo en valor su importancia clínica y cotidiana.

Motor de la motivación y el aprendizaje

Uno de los aportes más transformadores de la neurociencia reciente fue distinguir entre dopamina y placer. Investigaciones lideradas por el neurocientífico Kent Berridge demostraron que el sistema dopaminérgico está más asociado al wanting —el querer, el deseo anticipatorio— que al liking, es decir, al disfrute real de una experiencia. Dicho de otro modo: la dopamina impulsa la búsqueda, no la satisfacción.

Esta distinción es fundamental para entender el aprendizaje. El cerebro libera dopamina cuando anticipa una recompensa, y ajusta esa liberación según si la predicción fue acertada o no. Este mecanismo, conocido como “error de predicción de recompensa”, es la base de cómo aprendemos de la experiencia: reforzamos conductas que obtuvieron mejores resultados de los esperados y abandonamos las que decepcionaron.

Dopamina y movimiento: la lección del Parkinson

La importancia del sistema dopaminérgico en el control motor quedó trágicamente en evidencia con la comprensión del Parkinson. Esta enfermedad neurodegenerativa se caracteriza precisamente por la muerte progresiva de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra, una región cerebral que integra el llamado sistema nigroestriatal. La consecuencia directa es la pérdida de dopamina en el estriado, lo que se traduce en temblores en reposo, rigidez muscular, bradicinesia ?lentitud de movimientos? y dificultad para iniciar acciones motoras.

El tratamiento estándar durante décadas ha sido la levodopa, un precursor de la dopamina que puede atravesar la barrera hematoencefálica, lo que reafirma el papel central de este neurotransmisor en la regulación del movimiento. Sin dopamina suficiente, el cuerpo literalmente se detiene.

Su presencia más allá del cerebro

Aunque el protagonismo de la dopamina está en el sistema nervioso central, su presencia no se limita al cerebro. El tracto gastrointestinal alberga el llamado “sistema nervioso entérico”, donde la dopamina participa en la regulación de la motilidad intestinal. Se estima que cerca del 50% de la dopamina del cuerpo humano se produce en el intestino, aunque no puede cruzar la barrera hematoencefálica, por lo que cumple funciones locales diferenciadas.

Más sorprendente aún: investigaciones recientes señalan que las células del sistema inmunológico, como los linfocitos T y las células dendríticas, expresan receptores de dopamina y son capaces de sintetizarla. Esto sugiere que el neurotransmisor desempeña un papel en la modulación de respuestas inmunes, abriendo una línea de investigación prometedora en enfermedades autoinmunes e inflamatorias.

Cuando la dopamina falta o se desequilibra

Los déficits de actividad dopaminérgica están asociados no solo al Parkinson, sino también a la depresión —particularmente en los síntomas de anhedonia y falta de motivación—, al trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y a ciertas formas de psicosis. Por otro lado, el exceso de señalización dopaminérgica, o su desregulación, se vincula a la esquizofrenia y a los trastornos adictivos.

El equilibrio es la clave. La dopamina no es ni buena ni mala en sí misma: es un sistema de señalización cuya eficacia depende de la cantidad liberada, los receptores disponibles, la velocidad de recaptación y la región cerebral involucrada. Alterar cualquiera de esas variables, ya sea por enfermedad, por sustancias o por conductas repetitivas, tiene consecuencias en múltiples planos del bienestar.

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