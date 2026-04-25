La hora ideal para dormir: un dato clave para la salud

El respeto por los ciclos naturales del sueño es fundamental. Los especialistas advierten sobre las consecuencias de ignorar estos ritmos en un entorno laboral y social que favorece las actividades nocturnas.

En este sentido, la doctora en salud integrativa, Sara Marín, señala la hora óptima para acostarse: las 22:00. Este horario coincide con el inicio de la producción de la hormona del crecimiento, esencial para diversas funciones biológicas, recoge Vanitatis de El Confidencial.

Marín destaca en sus redes sociales que acostarse entre las 22:00 y las 23:00 permite alcanzar la fase de sueño profundo, lo que es crucial para la reparación corporal y la fortaleza del sistema inmune.

A esta consideración, se le suman estudios de la Sociedad Europea de Cardiología que indican que acostarse entre las 22:00 y las 23:00 reduce el riesgo de enfermedades cardíacas en un 25% comparado con horarios posteriores.

Otros expertos, como la nutricionista Kate Booker, sugieren las 22:00 para entrar en fases profundas de sueño reparador.

Investigaciones recientes vinculan este horario con menor acumulación de toxinas cerebrales, previniendo la demencia.

Consecuencias de un mal sueño

Las alteraciones en los horarios del sueño pueden llevar a problemas de insomnio, afectando tanto el rendimiento cognitivo como el bienestar físico y mental general.

Se enfatiza la necesidad de consultar a un especialista en casos de alteraciones en el sueño.

Ignorar los ciclos naturales del sueño, como el ritmo circadiano, genera desajustes en el reloj interno del cuerpo. Esto provoca síntomas inmediatos y a largo plazo que afectan el bienestar general.

Síntomas principales

Dificultad para conciliar o mantener el sueño por la noche.

Somnolencia excesiva o cansancio diurno extremo.

Problemas de concentración, irritabilidad o malestar general.

Efectos a largo plazo

Alteraciones persistentes pueden causar dolores de cabeza, problemas digestivos y mayor riesgo de trastornos cardiovasculares o metabólicos.

Además, se asocian con ansiedad, depresión o debilitamiento del sistema inmunológico.

Función de la hormona de crecimiento

La hormona de crecimiento, también conocida como somatotropina (GH), es producida por la glándula pituitaria y regula principalmente el crecimiento y el metabolismo en el cuerpo humano.

Producción y secreción. Se secreta en pulsos, especialmente durante el sueño profundo, y estimula al hígado para producir IGF-1, que media muchos de sus efectos en el crecimiento de tejidos y órganos.

Funciones principales

Estimula el crecimiento lineal en niños mediante la proliferación de cartílago y hueso.

Aumenta la masa muscular y la densidad ósea al promover la síntesis proteica y la retención de calcio.

Favorece la lipólisis (quema de grasas) y regula el metabolismo de glucosa y lípidos, reduciendo depósitos de grasa.

Efectos en adultos. Mantiene la regeneración tisular, la salud de la piel y el cabello, y previene la pérdida muscular; su deficiencia puede causar fatiga y aumento de grasa.

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