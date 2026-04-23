Leer alivia el estrés, cambia el estado de ánimo y desconecta de las preocupaciones

La lectura se presenta como una herramienta eficaz para mitigar la ansiedad y la depresión. Según expertos, promover el hábito de leer aporta mejoras significativas en el bienestar emocional y la salud mental.

En este sentido, la psicóloga Diana Sánchez, directora del centro Psicólogos en Torrelodones (Madrid), consultada por EFE Salud, indica que “leer es como entrar en un refugio mental”, permitiendo a los individuos desconectar de preocupaciones cotidianas y fortalecer los recursos internos.

La comparación entre la lectura y el uso excesivo de redes sociales resulta reveladora. El psicólogo Tomás Santa Cecilia señala que la lectura no solo estimula el cerebro, sino que también favorece la memoria a largo plazo y la concentración. Esta práctica ayuda a contrarrestar el impacto negativo de la sobreestimulada sociedad actual.

Consejos para integrar la lectura en la vida diaria

Concentrarse en la lectura puede presentar desafíos, especialmente en momentos de estrés o depresión. Las recomendaciones incluyen optar por lecturas breves y combinarlas con técnicas de mindfulness. Fomentar un hábito de lectura regular no solo beneficia la salud mental, sino que también regula el sistema nervioso.

Para agarrarle el hilo a la lectura, Santa Cecilia recomienda dedicar unos 10 minutos a resetear el cerebro, porque los primeros minutos de lectura “son complicados”, no nos centramos.

“Si somos capaces de superar estos 10 minutos, cuando el cerebro se va adaptando a una tarea placentera, nos va a reciclar toda esta contaminación y aceleración tecnológica y permitirnos desarrollar bienestar, sin duda”, explica.

Para estimular el interés por la lectura en las nuevas generaciones, es clave ofrecer formatos accesibles como libros electrónicos y audiolibros. Datos científicos sugieren que dedicar más tiempo a la lectura que a las pantallas mejora la calidad de vida y el sueño de los jóvenes.

Libros más efectivos para mejorar la salud mental

Los tipos de libros más efectivos para mejorar la salud mental suelen ser los que combinan herramientas prácticas, psicoeducación y ejercicios aplicables al día a día. Entre los más útiles están los de mindfulness/atención plena, autoestima y autoamor, gestión de ansiedad y estrés, psicología positiva y resiliencia o regulación emocional.

Tipos que suelen ayudar más:

Mindfulness y atención plena. Ayudan a entrenar la atención, reducir la rumiación y manejar mejor el estrés.

Ayudan a entrenar la atención, reducir la rumiación y manejar mejor el estrés. Autoestima y autoamor. Son útiles para trabajar autocrítica, autovaloración y límites personales.

Son útiles para trabajar autocrítica, autovaloración y límites personales. Ansiedad, estrés y regulación emocional. Suelen ofrecer técnicas concretas para calmar el sistema nervioso y enfrentar pensamientos negativos.

Suelen ofrecer técnicas concretas para calmar el sistema nervioso y enfrentar pensamientos negativos. Psicología positiva. Enfocados en hábitos, gratitud, bienestar y bienestar subjetivo; suelen ser prácticos para el día a día.

Enfocados en hábitos, gratitud, bienestar y bienestar subjetivo; suelen ser prácticos para el día a día. Resiliencia y sentido vital. Ayudan a afrontar dificultades, cambiar la perspectiva y encontrar propósito.

Qué buscar en un buen libro

Los más efectivos suelen tener ejercicios, explicaciones claras y consejos basados en evidencia, no solo frases motivacionales. También es mejor elegir libros adaptados a tu situación concreta: ansiedad, duelo, baja autoestima, estrés laboral o falta de motivación. Esto no descarta, por supuesto, la literatura narrativa, que aporta lecciones de vida sin necesidad de dar instrucciones; sugiere, en vez de explicar.

Ejemplo útil

Si tu problema principal es la ansiedad, te conviene más un libro con técnicas de atención plena y regulación emocional que uno general de “pensamiento positivo”. Si buscas mejorar la relación contigo mismo, uno de autoestima o autoamor será más útil.

Recomendación práctica

Una buena fórmula es combinar un libro práctico de manejo emocional con otro de psicoeducación sobre tu dificultad principal. Si los síntomas son intensos o persistentes, los libros sirven como apoyo, pero no sustituyen la ayuda profesional.

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