Si estás en California, eres un privilegiado: descubre los 25 lugares más saludables para vivir en EE.UU.

El atractivo de las ciudades donde la gente prefiere vivir no depende solo de la estética o el clima. Esto se revela a través de un estudio realizado por Niche, que clasifica las ciudades de Estados Unidos según indicadores de salud y acceso a servicios.

Este análisis evalúa factores como tasas de tabaquismo, consumo de alcohol y obesidad, combinando estadísticas del Censo de EE.UU. y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

El mismo también combina indicadores de salud personal con la disponibilidad y proximidad de médicos, gimnasios y profesionales de la salud mental para evaluar el rendimiento general en salud y estado físico.

La lista está conformada por 25 lugares en todo el país, donde el estado de California se lleva el privilegio de tener los más apropiados en 2026.

Ciudad líder: Cambridge, Massachusetts

Cambridge se posiciona en primer lugar con una calificación general de A+. Sus fortalezas incluyen actividades al aire libre y servicios de salud, mientras que la vivienda y el costo de vida son sus calificaciones más bajas.

Un resumen de los valores de vivienda y alquiler muestra precios superiores a un millón de dólares.

California domina el ranking

Berkeley, en California, ocupa el segundo lugar con calificaciones sobresalientes en escuelas y salud, aunque enfrenta desafíos en el costo de vida. Irvine, también en California, cierra el top cinco con puntuaciones excelentes en clima y bienestar familiar.

Entre las 25 ciudades más saludables de Estados Unidos igual están las californianas: Sunnyvale, Santa Clara, Torrance, San Francisco, Pasadena, Costa Mesa, Glendale, Burbank, Oakland y San José.

Comparación con ciudades fuera de California

Bellevue y Seattle, ubicadas en Washington, completan el top cuatro y cinco respectivamente. Ambas muestran un fuerte acceso a actividades al aire libre y servicios de salud, aunque con precios de vivienda elevados en comparación con sus calificaciones en salud.

El ranking de Niche resalta la relación entre el acceso a actividades saludables y los resultados en salud pública. A pesar de los altos costos de vida, las ciudades más saludables demuestran una conexión significativa entre su entorno y la calidad de vida de sus habitantes.

Lista completa de los 25 lugares más saludables

Cambridge, Massachusetts Berkeley, California Bellevue, estado de Washington Seattle, estado de Washington Irvine, California Boulder, Colorado Sunnyvale, California Santa Clara, California Torrance, California Arlington, Virginia San Francisco, California Alexandria, Virginia Naperville, Illinois Pasadena, California Sandy Springs, Georgia Portland, Oregón Costa Mesa, California Glendale, California Burbank, California Oakland, California Washington, D.C., Distrito de Columbia Minneapolis, Minnesota Kent, Washington San José, California Boston, Massachusetts

Acceso a atención médica

El acceso a servicios de salud en las ciudades influye directamente en el bienestar de los ciudadanos al mejorar su calidad de vida, reducir desigualdades y prevenir enfermedades.

Mejora la salud física. Un mejor acceso a atención médica, saneamiento y agua potable en entornos urbanos disminuye enfermedades infecciosas y mortalidad infantil, especialmente en barrios marginales. Ciudades con planificación adecuada, como espacios verdes y transporte activo, fomentan estilos de vida saludables que combaten obesidad y problemas cardíacos.

Beneficios en salud mental. La proximidad a servicios de salud mental reduce el estrés y los trastornos psicológicos causados por hacinamiento o falta de áreas recreativas. Políticas urbanas inclusivas promueven interacción social y descanso, elevando el bienestar general.

Reducción de desigualdades. En contextos como América Latina, el acceso urbano supera al rural en alfabetización y expectativas de vida, pero fallas en planificación generan pobreza y brechas en servicios esenciales. Priorizar “salud en todas las políticas” maximiza equidad y retornos en salud pública.

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