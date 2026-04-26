El estrés es uno de los principales factores de infertilidad masculina

El Dr. Jamin Brahmbhatt, urólogo y cirujano robótico en Orlando Health, señala que muchos hombres no son conscientes de que pueden ser la causa de sus problemas de fertilidad. A menudo, llegan a la consulta desconcertados y buscando respuestas.

Así lo expresó a CNN en una entrevista. Acota que saben que el estrés puede afectar la líbido y erecciones, pero no que estar constantemente bajo presión también afecta los espermatozoides.

El estrés crónico libera hormonas que, a largo plazo, afectan la salud general de los hombres, incluyendo la producción de espermatozoides.

Estrés y parámetros seminales

Investigaciones revelan que niveles altos de estrés están vinculados a una disminución en la concentración y movilidad de los espermatozoides, afectando la fertilidad. Concluyen que niveles más altos de estrés presentan una concentración y un recuento total de espermatozoides significativamente menores que los hombres con niveles de estrés intermedios.

Por eso, se aconseja a las parejas buscar una evaluación de fertilidad después de un año de intentos fallidos, o antes, si existen factores de riesgo previos.

El análisis de semen es un paso crítico para evaluar la salud reproductiva del hombre, proporcionando información decisiva sobre su fertilidad.

Estrategias para manejar el estrés y mejorar la fertilidad

Recomienda sobre todo orientar el foco hacia mantener hábitos saludables de ejercicio, alimentación y descanso.

Dormir adecuadamente y mantener una rutina de ejercicio son fundamentales para equilibrar las hormonas y mejorar la producción de espermatozoides.

Además, una dieta nutritiva y la reducción del consumo de alcohol, nicotina y marihuana son esenciales para mantener una salud reproductiva óptima.

La fertilidad masculina no es solo un problema reproductivo, sino un indicador de la salud general del hombre. Comprender el impacto del estrés es clave para abordar la fertilidad como parte integral del bienestar masculino.

Ejercicios específicos recomendados

Para reducir el estrés y fomentar un entorno corporal más favorable para la fertilidad, se recomienda realizar ejercicio de intensidad moderada, priorizando actividades que combinen movimiento físico con técnicas de relajación mental. La clave es mantener un equilibrio, evitando el sobreentrenamiento, ya que el ejercicio excesivo puede alterar los niveles hormonales y elevar el estrés físico.

Las disciplinas que integran control mental y fortalecimiento físico son las más eficaces para regular el cortisol y mejorar el bienestar general.

Yoga y Pilates: Estas disciplinas son altamente efectivas porque combinan posturas de bajo impacto, fortalecimiento del suelo pélvico y técnicas de respiración controlada. El yoga, en particular, ayuda a mejorar la flexibilidad y la circulación hacia los órganos reproductivos, además de reducir la ansiedad.

Estas disciplinas son altamente efectivas porque combinan posturas de bajo impacto, fortalecimiento del suelo pélvico y técnicas de respiración controlada. El yoga, en particular, ayuda a mejorar la flexibilidad y la circulación hacia los órganos reproductivos, además de reducir la ansiedad. Caminatas moderadas: Salir a caminar a un ritmo ligero durante 30 a 45 minutos al día es una forma accesible de mejorar la circulación sanguínea, mantener un índice de masa corporal saludable y reducir el estrés.

Salir a caminar a un ritmo ligero durante 30 a 45 minutos al día es una forma accesible de mejorar la circulación sanguínea, mantener un índice de masa corporal saludable y reducir el estrés. Natación: Este ejercicio aeróbico de bajo impacto permite trabajar todo el cuerpo sin sobrecargar las articulaciones, favoreciendo un estado de relajación profunda tras la sesión.

Este ejercicio aeróbico de bajo impacto permite trabajar todo el cuerpo sin sobrecargar las articulaciones, favoreciendo un estado de relajación profunda tras la sesión. Bailar: Esta actividad no solo mejora la condición física, sino que también estimula la producción de endorfinas y refuerza el estado de ánimo, lo cual ayuda a mitigar la tensión emocional.

Técnicas de relajación integradoras

Además del ejercicio físico, la práctica de métodos específicos de gestión del estrés es fundamental para equilibrar el sistema hormonal.

Meditación y Mindfulness: Dedicar tiempo a la meditación diaria ayuda a disminuir los niveles de cortisol, promoviendo un estado de calma esencial cuando se busca un embarazo.

Dedicar tiempo a la meditación diaria ayuda a disminuir los niveles de cortisol, promoviendo un estado de calma esencial cuando se busca un embarazo. Respiración diafragmática: Incorporar ejercicios de respiración profunda en la rutina diaria facilita la desconexión del estrés cotidiano y mejora la oxigenación corporal.

Incorporar ejercicios de respiración profunda en la rutina diaria facilita la desconexión del estrés cotidiano y mejora la oxigenación corporal. Posturas específicas de yoga: Algunas asanas, como la “postura del puente” (para tonificar el suelo pélvico), “piernas en la pared” (para favorecer la circulación) y la “postura del zapatero” (que ayuda a la apertura de caderas), son frecuentemente recomendadas en este contexto.

Se aconseja mantener una rutina de ejercicio moderado al menos 3 a 4 veces por semana, sumando un total de aproximadamente 150 minutos a la semana, para obtener los mayores beneficios sin agotar el organismo.

Alimentos para la salud reproductiva masculina

Los alimentos más útiles para apoyar la salud reproductiva masculina suelen ser los ricos en antioxidantes, zinc, selenio, omega-3, folatos y vitaminas C, E y B12.

Qué priorizar

Frutos secos y semillas, especialmente nueces, semillas de calabaza, almendras y semillas de girasol, por su aporte de zinc, selenio y vitamina E.

Pescados grasos como salmón, atún o caballa, por sus omega-3 y apoyo a la calidad espermática.

Frutas y verduras ricas en vitamina C y antioxidantes, como cítricos, kiwi, fresas, pimientos, espinacas y brócoli.

Tomate, por su contenido en licopeno, un antioxidante asociado con protección del esperma.

Legumbres, huevos, mariscos y carnes magras, por su aporte de folatos, B12, zinc y proteínas útiles para la producción de esperma.

Nutrientes clave

Zinc: Participa en la testosterona, la maduración y la movilidad de los espermatozoides.

Selenio: Ayuda a reducir el daño oxidativo y mejora la motilidad espermática.

Antioxidantes: protegen al esperma del estrés oxidativo.

Omega-3: Favorecen la maduración y calidad de los espermatozoides.

Ejemplo práctico. Un patrón útil sería combinar en el día yogur o huevos, una porción de pescado azul, legumbres, una ensalada con espinaca y tomate, y un puñado de nueces o semillas.

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