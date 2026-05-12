Cómo puedes verificar las afirmaciones sobre salud y bienestar que proliferan por las redes sociales

Un 40% de los adultos estadounidenses utiliza redes sociales para obtener información sobre salud. Esta encuesta del Pew Research Center revela que aproximadamente 4 de cada 10 adultos estadounidenses, y cerca de la mitad de los menores de 50 años, obtienen información sobre salud a través de las redes sociales o podcasts.

Tras un análisis de perfiles de 6,828 influencers que comparten contenido sobre salud, se muestra que solo el 40% posee credenciales profesionales en el área. La mayoría son entrenadores o emprendedores, complicando la autenticidad de la información.

A pesar de la desinformación, el 50% de los usuarios considera que estos influencers les ayudan a comprender mejor su salud. Por el contrario, un 30% reporta que no ha habido impacto significativo en su comprensión de la salud.

Dada la creciente dependencia de plataformas digitales por parte de usuarios, expertos afirman que un poco de escepticismo es clave para interactuar con publicaciones sobre fitness, salud mental y bienestar personal. En este contexto, Associated Press (AP) realizó un trabajo con motivo de ofrecer consejos para crear conciencia sobre consumidores más informados.

Consejos de expertos para consumir información

Los especialistas sugieren adoptar un enfoque escéptico al interactuar con contenido sobre salud en redes sociales.

Verificación de credenciales. Un influencer confiable debería presentar claramente su formación y experiencia. Los usuarios deben estar atentos a aquellos que no pueden validar sus credenciales.

En este sentido, Courtney Babilya, especialista certificada en ejercicio médico y entrenadora personal con más de 430,000 seguidores en Instagram, ha observado esta situación con el contenido sobre maternidad: “Alguien tiene un bebé y de repente se convierte en entrenadora de embarazo (…) Tenemos que tener cuidado con las personas que tienen experiencia en un tema y de repente se convierten en ‘entrenadores’ en ese mismo tema”, recogió AP.

Babilya acota que el coaching es un modelo de negocio, no una garantía de formación.

Desconfiar de afirmaciones exageradas. Es crucial desconfiar de afirmaciones definitivas o exageradas. Los mensajes claros sobre incertidumbre, como “quizás” o “a veces”, tienden a ser más fiables.

Esas afirmaciones exageradas frecuentemente surgen por la motivación de hacerse viral, por eso son tremendistas.

Influencia de los incentivos financieros. Los influencers suelen recibir compensación por su contenido, lo que puede sesgar la información que comparten. Este factor resalta la importancia de ser consumidores críticos y conscientes al recibir esta información.

Verificación de fuentes. Los usuarios deben validar la información revisando las fuentes científicas y el contexto de los consejos recibidos. Se recomienda que los consumidores actúen con la misma precaución que tendrían al realizar compras en línea.

Consulta con profesionales de salud

Antes de proceder con recomendaciones obtenidas en redes sociales, se aconseja consultar a un proveedor de salud de confianza que comprenda bien el historial médico del paciente.

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