Cómo abordar la obesidad infantil para no estigmatizar ni generar traumas

La obesidad infantil es un problema multifactorial que requiere la atención de toda la familia, no solo de los profesionales de la salud. Se enfatiza la necesidad de cambiar los hábitos alimentarios y de vida de todos los miembros del hogar.

Los pediatras subrayan el enfoque respetuoso cuando se aborda el tema del peso, evitando estigmas y culpabilizaciones innecesarias, para no originar el germen de un futuro trastorno de la conducta alimentaria (TCA). Es esencial que las consultas se centren en el bienestar del menor y en la voluntad de la familia para discutir la obesidad.

A este respecto, EFE Salud se dio a la tarea de consultar a representantes de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) y Asociación Española de Pediatría (AEP), en aras de recibir opiniones autorizadas.

Los profesionales sugieren que el tratamiento de la obesidad debe ser holístico, abordando tanto la alimentación como los aspectos emocionales y sociales relacionados con la condición.

Cambios en los hábitos alimentarios

Cristina Porca, nutricionista de la SEEDO, destaca la importancia de limitar el consumo de alimentos no saludables en lugar de prohibirlos. Las familias deben aprender a hacer elecciones alimenticias informadas y nutritivas.

Modificar la dieta de solo un niño es ineficaz; el cambio debe incluir a todos los miembros del hogar. Se deben evitar mensajes que puedan fomentar una relación poco saludable con la comida.

Fomento de estilos de vida saludables

La promoción de la actividad física y la regulación del tiempo frente a pantallas son cruciales para combatir la obesidad. Estos hábitos deben integrarse de manera natural en la vida familiar.

La educación nutricional debe ser parte de la dinámica familiar, respetando siempre las señales de hambre y saciedad. La meta es que los niños adquieran hábitos saludables de manera natural, sin el peso de un enfoque negativo hacia su imagen corporal.

Influencia del entorno social

El entorno social y comunitario juega un papel clave en la formación de hábitos alimenticios en los niños, ya que estos aprenden por imitación y exposición diaria.

Influencia familiar. La familia es el primer núcleo donde se transmiten patrones alimentarios, como horarios de comidas, tipos de alimentos y raciones, mediante el ejemplo de los padres. Si los adultos consumen dietas equilibradas y comen juntos, los niños tienden a adoptar hábitos saludables y evitan asociar la comida con premios o castigos.

Rol escolar. En la escuela, el entorno estructurado fomenta elecciones alimentarias mediante menús, educación nutricional y presión de pares, donde los niños imitan conductas de compañeros y personal docente. La publicidad de alimentos poco saludables o máquinas expendedoras puede promover opciones no nutritivas, pero programas educativos respaldados por entornos saludables moldean patrones positivos.

Factores comunitarios y culturales. La comunidad influye a través de accesibilidad a alimentos frescos (como mercados o huertos), costumbres culturales, religión y eventos sociales que giran en torno a la comida. Niños en entornos con limitaciones socioeconómicas o sedentarismo familiar enfrentan mayor riesgo de obesidad si no se corrigen estos hábitos tempranamente.

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