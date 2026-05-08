Tendencia peligrosa: la vanidad puede llevar a jóvenes hasta a usar martillos en sus rostros en busca de rasgos más definidos

El término “looksmaxxing” se refiere a la búsqueda de características físicas más definidas, lo que ha suscitado debates sobre su impacto en la salud mental y la seguridad de los jóvenes. Este fenómeno ha captado la atención de muchos, generando tanto interés como preocupación entre los expertos.

Los profesionales médicos expresan alarmas sobre los métodos asociados al looksmaxxing. La dermatóloga certificada, Dra. Claire Wolinsky, consultada por Fox News, destaca la falta de base científica de técnicas como el “mewing”, en el que los hombres jóvenes intentan remodelar el contorno de sus mandíbulas mediante una posición específica de la lengua, y advierte sobre los peligros de prácticas extremas como la cirugía plástica y el uso de esteroides.

Wolinsky manifiesta que incluso llegan a la “rotura de huesos”, una práctica en la que supuestamente las personas utilizan objetos físicos para alterar la estructura de su rostro. Advierte sobre el peligro de tales acciones: “Aparentemente, están tomando martillos u objetos físicos y lastimándose a sí mismos. No hay manera de que al destruir un hueso este se vuelva más grueso o mejor, o que la línea de la mandíbula vaya a mejorar”.

Intervenciones extremas en la búsqueda de aceptación

Las técnicas categorizadas como “hardmaxxing”, que incluyen manipulación física del cuerpo, son especialmente preocupantes. Wolinsky define estas acciones como potencialmente dañinas para los jóvenes.

El cambio hacia estándares de belleza masculinos parece estar impulsado en gran medida por el contenido digital. Los jóvenes se desconectan de los consejos médicos tradicionales y adaptan sus metas estéticas observando a sus pares en las plataformas sociales.

Estilos de vida insanos

El terapeuta familiar Tom Kersting plantea interrogantes sobre el estado emocional de quienes adoptan este estilo de vida. Sugiere que detrás del fenómeno podría haber una búsqueda de validación externa que afecta la autoestima de estos jóvenes.

Cuestionó que muchos de estos jóvenes actúan movidos por un “comportamiento narcisista” y buscan “algún tipo de gratificación externa de desconocidos en línea”, recogió Fox.

Motivaciones psicológicas detrás del looksmaxxing

Las motivaciones psicológicas del looksmaxxing giran en torno a la búsqueda de mayor atractivo físico para mejorar el estatus social y emocional, impulsada por presiones culturales y digitales.

Influencia de redes sociales. Los algoritmos de plataformas como TikTok e Instagram exponen a estándares de belleza inalcanzables, fomentando comparaciones constantes que generan inseguridad. Esto vincula el atractivo con éxito económico y social, amplificado por la “manosfera” e incels.

Búsqueda de control y autoestima. En un mundo incierto, el looksmaxxing ofrece control tangible sobre la apariencia, partiendo a menudo de rupturas o baja autoestima. El “halo effect” refuerza la idea de que la belleza abre puertas, exagerando su impacto real.

Riesgos de obsesión. Aunque inicia como autocuidado, puede derivar en dismorfia corporal, priorizando medidas faciales sobre salud mental, con raíces en foros que miden “valor sexual”. Expertos advierten de aislamiento y conductas extremas como esteroides.

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