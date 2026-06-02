Calostro bovino, una tendencia de salud en ascenso: ¿es tan beneficioso como lo sugieren?, ¿qué dice la evidencia?

El calostro, conocido como “oro líquido”, es la primera leche que producen los mamíferos tras el parto. Es rico en anticuerpos, proteínas, vitaminas y minerales esenciales para el desarrollo del sistema inmunológico y la salud intestinal de los recién nacidos. En el caso de las vacas, la producción excede las necesidades de sus terneros, lo que permite la recolección y procesado para consumo humano.

Diversas personalidades en redes sociales se han dado ahora a la tarea de promover el calostro bovino como un suplemento clave para mejorar la salud intestinal y otros beneficios, llama la atención el colaborador de la sección de Ciencia de la National Public Radio (NPR), Ari Daniel.

Dentro de las afirmaciones de los influencers se incluye la posible efectividad del calostro bovino para tratar problemas gastrointestinales, fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la apariencia de la piel.

En contraposición a esta tendencia, aunque investigaciones preliminares sugieren que el calostro podría ayudar en ciertos trastornos, la comunidad médica advierte que el conocimiento actual es limitado, y expertos señalan que se requiere más investigación para confirmar estos beneficios y determinan que las pautas de dosificación a menudo son ambiguas.

Alternativas y recomendaciones

Los nutricionistas aconsejan priorizar cambios en el estilo de vida, como mejorar la dieta, aumentar la actividad física y controlar el estrés, antes de recurrir a suplementos. Si se decide utilizar calostro, se recomienda hacerlo de manera consistente y en un entorno controlado para evaluar efectividad.

“Pensar que puedo usar un suplemento, pero ignorar esos otros factores es un grave error”, afirma Rick Bloomer, científico especializado en nutrición y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Memphis, quien declara que gran parte del marketing es “exagerado”.

A pesar de la baja incidencia de efectos secundarios, se advierte a personas con intolerancias lácteas que eviten su consumo. Los expertos sugieren prestar atención al costo-beneficio de los suplementos, dados los beneficios de una dieta adecuada rica en frutas y verduras.

La investigación sobre el calostro bovino sigue en desarrollo. Si bien hay indicios prometedores respecto a sus beneficios para la salud intestinal, es esencial evaluar estos hallazgos con cautela y no considerarlos como una solución rápida a problemas de salud.

Diferencia del calostro humano al de los humanos

La principal diferencia entre el calostro bovino y el humano es su contenido de inmunoglobulinas.

El calostro bovino es mucho más rico en IgG (inmunoglobulina G), mientras que el humano tiene predominio de IgA secretora, que es crucial para proteger el tracto intestinal del bebé.

Grupos de riesgo y contraindicaciones

Personas con intolerancia a la lactosa o alergia a la proteína de la leche de vaca : No deben consumirlo, ya que los efectos adversos son más frecuentes.

: No deben consumirlo, ya que los efectos adversos son más frecuentes. Mujeres embarazadas o en lactancia : No se recomienda por falta de estudios de seguridad.

: No se recomienda por falta de estudios de seguridad. Niños : No indicado por ausencia de investigaciones de seguridad.

: No indicado por ausencia de investigaciones de seguridad. Atletas de competición : La Agencia Mundial Antidopaje no lo recomienda por contener factores de crecimiento que podrían influir en pruebas antidopaje.

: La Agencia Mundial Antidopaje no lo recomienda por contener factores de crecimiento que podrían influir en pruebas antidopaje. Personas con VIH: Casos aislados reportaron náuseas, vómitos, bajo recuento de glóbulos rojos y pruebas hepáticas anormales.

Preocupación teórica a largo plazo. Existe preocupación teórica sobre la encefalopatía espongiforme bovina (EEB/enfermedad de las vacas locas), ya que el patógeno podría transmitirse a productos bovinos y relacionarse con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en humanos, aunque no hay evidencia clara de que esto ocurra con productos lácteos como el calostro. Se recomienda evitar calostro proveniente de países con casos de EEB.

El calostro bovino parece seguro para uso moderado en adultos sanos sin alergias lácteas, pero aún faltan estudios humanos que confirmen la seguridad a largo plazo. Los efectos adversos suelen ser leves y resolverse reduciendo la ingesta.

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